我從小走路就沒有走相，走了兩三步，就是奔跑；上下樓梯，不會一級一級來，而是兩三級一起來。這種運動的軌跡，自然不是有序的正弦曲線。

我的第一個傷痕在額頭上。沿街的民房有的高出路面好一大截，門口有好高一段石級，可以從左右兩側上下。一次，跟著父母從外婆家回來的路上，我不好好在街上走，卻要從人家的石級上翻越而行，翻越而行就算了，我還奔跑著進行。終於，一腳踏空，我從石級上摔了下去，頭磕在石級邊上，頓時血流如注。我馬上被父親平抱著，送到附近小舅舅工作的醫院，得以及時地縫了五針。

那時，怎麼這樣作呢？經常跟著院子裡一群小孩比誰英勇，比如從三十度的陡坡上衝鋒下去，比如從三米高的地方往下跳。中指關節 上那段傷痕，就是衝鋒時摔倒的結果，膝蓋上手肘上甚至手指上的傷痕，是數不清的比武中獲得的獎章。

一次，把羽毛球打到了屋頂，爬上牆再爬上屋頂，撿了羽毛球，卻不循遠路爬回，而是走捷徑從空中直接跳下。下面是硬梆梆的水泥地，於是，我的腳踝馬上就受傷了，經歷了一個月的針灸、按摩和吃藥，才把傷治癒。

那年在鋪滿了煤渣的跑道上比賽，超越他人時不幸摔到，左手掌被粗礪的煤渣戳得血肉模糊。從此以後，左手掌洗得越乾淨，掌心那塊越黑。軍人們常常帶著炫耀的口吻，說身上有彈片或彈頭還沒有取出來，我是不是也可以為掌心裡那幾顆沉入肉裡的煤渣而炫耀呢？

記得一個春日裡，我們在校園裡放風箏，幾個街頭惡少來搶風箏，得手後，就往校外逃跑，我窮追不捨，一邊在後面追趕，一邊撿起磚頭石塊照著他們的背影狠狠扔過去。結果，其中一人居然被擊中，捂著掛彩的腦袋回過頭來找我拚命。正好，我撿起另一塊磚頭衝過去往他又拍下去，他終於嚇破了膽，居然張口哭了起來，還委屈地喊著：「老師的娃娃打人了。」我忿忿地回道：「你這種搶人的土匪，就得打！」

當然也有誤傷無辜的時候。一次，大家在一棵山楂樹下，用彈弓把山楂打下來吃，我射出的一塊石子打到樹幹上碰下來，正好落在一個小孩頭上，血馬上湧了出來。那小孩趕快捂住頭，往家跑，我也跟著他跑去，當然不是再傷害他。我扶住他，送他到家，當他家大人為他包紮的時候，我急忙誠懇地道了歉。

我的好鬥本色可以追溯到幼兒園時期。前幾年我發現了一份彌足珍貴的成績單，那是我就讀的幼兒園頒發的，那份成績單已經泛黃，上面紅色大印卻依然鮮豔。成績單裡有老師評語，裡面赫然有這樣幾句話：「木愉小朋友在園內愛跟小朋友打鬧……。」我已經記不清我跟小朋友打鬧的始末，但那些白紙黑字，應該是很多打鬥情節的抽象。

那些歲月已經過去，那種血性至今猶存！