現代交通發達無遠弗屆，國際間各方面的交流較之從前，已不可同日而語，而一般最能反映在生活上的，應該就是每個人的日常所食。

我所理解中的傳統德國 食物，不外乎就是香腸和大豬腳，尤其是乳白的香腸，顏色看上去似乎平淡無奇，但嚼起來卻勁道十足；大豬腳更是不用說了，外皮烤得油亮金黃，內肉卻非常細嫩鬆軟，中間更夾著根大骨頭，乍看之下頗為氣勢凌人，如果再配上特大杯的德國啤酒，美則美矣，但除非是有超級大胃口，很少能見吃完全盤的人。

德國的煎豬排形大卻片薄，以牛油果醬澆淋其上，食之味道十分獨特。而他們的烤鴨子更是一絕，晶亮上桌的烤鴨仍透著炭火味兒，盤中還有青豆和芋泥丸子，佐以濃郁醇厚的醬汁，尚未入口即先聞其香，少不了再來上杯在地的紅酒；好酒無論在何時何地，永遠都能使食物更美味。

印度和土耳其在德國的移民人數眾多，所以在德國城市的大街小巷裡，不時能聞到飄來的咖哩味，四周也常見賣薄餅捲肉的小販；緣由近百年來的歷史演變，泰國和越南餐館在德國逐漸崛起，粥粉麵飯也做得有滋有味，雖然店面的規模都不大，但因為價錢非常平易近人，總也能引來許多德國人到此嘗鮮。

大不同於美國人，德國人對壽司和味噌口味並不買帳，更遑論是去吃生魚片了，哪怕是他們自己也在吃生牛肉。日本餐館在德國生存不易，自然也就尋之不易，我們在臨離開的前夕，才在法蘭克福機場內，吃到一碗天價的豚肉湯麵，這是後話。

十多年以前，先生因公務赴德，在一個富裕的小鎮停留多日，行走間無意看到有個中國餐館，就在距旅館不遠處；進去點了碗菜肉餛飩，和一些簡單的小菜，吃了後令他齒頰留香，至今仍常掛在口上。未久他帶著我又去過幾次，喜見那餐館的生意日益興隆，門面裝修得也相對氣派，並且進出的食客大多都是當地居民，可見主人經過多年辛苦經營，已經成功就地打響了名號。同為根出於台灣的人，我們也感到與有榮焉。

在美國一直被視為速食店的「麥當勞」和「漢堡王」，到了德國可就揚眉吐氣了，非但使一般年輕人趨之若鶩，甚至許多年長者也時常都是座上客；就連「可口可樂」受歡迎的程度，也讓我不禁嘆為觀止。

如果要論及最受歡迎的食物，恐怕沒有能與披薩和義大利 麵相比者。我們實在很難以想像，在德國這麼長的一段日子裡，吃得最多的反而是義大利食物。

德國人一大清早就開始吃披薩了，各形各狀的義大利麵（見圖）更是隨處可見，有些餐館甚至還掛著紅白綠的國旗，讓我有點不知自己究竟身在何處。卡布奇諾和Espresso濃縮咖啡 也充斥於每家咖啡店內，雖然要比一般飲料的索價高出許多，卻仍然是德國人每天的最愛，足見人們對食物的口味雖然有別，但一般而言卻都大致相同，也就不必分是出自於哪個國家了。

深覺每一次的德國之行，都讓我在各方面獲益良多，也滿足了自己的口腹之欲。希望在返家後洗手做羹湯的日子裡，多少也能夠有些長進才好。