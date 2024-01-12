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我家的階級成分是貧農

劉振墉

最近看到有文章重提階級、階級矛盾和階級鬥爭，讓我吃了一驚。記得有一年，小學一年級課本，第一課只有一句話：「千萬不要忘記階級鬥爭」，這可是偉大領袖的最高指示啊。在六○年代和七○年代，為了查人們的階級成分，不知耗費了多少精力和費用，所以我猜想，我們的階級屬性，會不會像滿清的八旗那樣，一代代地傳下去？有鑑於此，我要將我們家土改時的階級成分說清楚，以便我的子子孫孫們做交代時有憑有據。

共產黨領導的抗日民主根據地，原本是執行的「二五減租」，日寇投降不久，就鬧土改了。當時我們家居住地是「如皋縣江安區西柴鎮西市」（農村小集鎮上的一條支街，村級單位）。記得在葛家圩演過一次話劇，是揭發地主階級剝削的，也開過一次群眾大會，有幾個鬥爭對象被帶上台示眾。這兩次活動，我都趕去看熱鬧的。接下來就是分田，我們家是村裡最最窮的，所以被認為是貧農，分得了兩畝良田，地址在河西，距家只有幾百米遠。原來的主人叫熊人靈，住在我家北面相隔七、八戶人家。此人家境較富裕，田種得也好，一九四五年年底分田時，這塊地裡的麥苖已生長旺盛，所以第二年夏天豐收。

到了一九四六年秋天，內戰爆發，國民黨的力量有泰山壓頂之勢，還鄉團回來建立了區鄉政權，窮人們自動地將分得的田地交還給了原主人。所以，這次土改的勝利果實，僅僅是收穫了一季麥子。

才過去一年多時間，國民黨的勢力就由極盛而衰，完全失去對農村的控制。共產黨的幹部和游擊隊又回來了，原來盤踞在西來鎮上的兩個區公所和七、八個鄉公所都逃之夭夭，拆民房砌的三個大砲樓也棄之不顧。共產黨又鬧土改了，當時的口號叫做「鏟墩兒、填塘兒」，跟現在帶有烏托邦意味的口號「共同富裕」相比，就顯得太粗俗了，不過基本精神還是差不多。

這次土改除了分田，還要分「浮財」，就是要將富裕人家多餘的房屋、衣物、家具拿出來分。可惜我們村上沒有大地主、大資本家，黃家染坊就首當其衝了。黃家染坊的當家人經營有方，思想也比較開明，他家最早使用化學染料，在鎮上幾家染坊中生意最為興旺，種的二十幾畝田，秋天裡，一大片水稻金光燦燦，全鎮上也只此一家。

黃家人老實巴交，行事低調，但由於他家富裕殷實，所以在日本軍、和平軍、雜牌游擊隊和國民黨軍駐紮時期，都是敲詐勒索的主要對象，但一次次都能挺過來，唯有這次土改，成了滅頂之災。

我家分得黃家染坊的一畝半田和一張八仙桌，另外還有幾個鐵筒，上面印有「卜內門」三個大字。大片耕地分割成多個小塊，水田又改成旱作，我家的勞力、農本和經驗，根本沒法與黃家相比，此後的產量就下去一大截了。

在一九四五年和一九四七年的兩次土改中，我們家都是貧農，如果要精確表述我們家的階級成分，應該是貧農乘貧農，等於貧農的二次方。這樣的的數學式子最精確簡潔，至於表格上能不能這樣填就不知道了。

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