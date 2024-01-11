給我一杯水吧！就這樣一件簡單事，這些年來可還真是變了又變，至少一共變了好幾個世代。

童稚時期家人煮好了一壺茶，為了讓茶保溫，把壺放在一個以稻草編成類似鳥巢的器具裡頭，這樣的保溫鳥巢名稱叫做茶壽，記憶中還真可以讓茶水保溫好幾個小時。

茶壽被使用了一個時期之後，出現了熱水瓶，以鋁或鐵皮做的外殼帶著把手和瓶蓋，外觀漆繪了花鳥、風景等彩飾，內部則藏了一個雙層的壺。壺以玻璃製成，鍍上水銀，雙層之間是真空，保溫效果比茶壽更進一大步。好的熱心瓶幾乎可以保溫二十四小時，白天放在客廳，晚上拎進臥房，讓家人隨時都有熱水喝。

熱水瓶時期我家正在開雜貨五金店，所以它也是貨架上的商品，我記得它的尺寸分成五公升和三公升兩款，五公升買的人最多。

有些客人是一不小心把熱水瓶打翻、摔破了，提來外殼要求換一個內膽，因此我們也兼賣內膽。遇到這樣的客人，還在讀小學高年級或國中的我自然成了小幫手，時間久了我也熟能生巧，換的得心應手。

換膽的工序首先要將破碎的內膽小心倒盡碎片，倒好再取出以瓦楞紙包裝的全新內膽裝進舊殼，換了內膽的熱水瓶功能和全新的一樣，價格卻比全新的便宜一半以上。

金屬外殼的熱水瓶後來還出現塑膠製的外殼，一直到後來家家戶戶幾乎都不用熱水瓶了。我到中國大陸旅行，逛街逛到上海的大型百貨公司，難得居然還在貨架上和它們重逢。

台灣人不再使用熱水瓶，是有了新的替代品，那是寶特瓶的瓶裝水出現並且大大流行的日子來了。寶特瓶雖被認為是環保殺手，卻是輕便、便宜之物，人人走到哪買到哪也喝到哪，夏天還可以買到整瓶凍成石頭般堅硬的「結冰水」，而且商人更是趁勢推出五花八門的瓶裝飲料，迅速攻占了年輕人的心。

幾乎同時也逐漸出現開飲機，從公司、商店很快就普及到家庭，這遠比熱水瓶好用太多了，一個機台二十四小時候著，要一百度 滾水、二十度常溫飲水、接近零度的冰水皆可自在選擇，按鍵即有，這幾乎已成現代家庭所必備了。而飲水的革命還在持續著，最新的一代與家庭飲水機相輔相成互不衝突，它便是昔日的熱水瓶微型化了的保溫壺。

保溫壺以最新材質做成的，輕巧美觀，非常時尚。現代人出門幾乎人手一個，在家中注滿一壺水出門，走到哪裡都可以隨時補充，號稱環保、衛生、經濟，這是當前飲水型式的「現在進行式」。大街小巷販賣此物的專賣店、時尚品牌開得可還不少。

從數十年來親赴各公私單位的開會經驗中，恰好也經歷了一杯水的供應變革。從與會者人前一個杯子，服務人員依次為大家傾倒並在會議進行間適時補充，到變成服務台一整排寶特瓶瓶裝水，到一排排茶包咖啡 包及熱水備便，而現在最常見的景象，則是人前各一個自己帶來的隨身小瓶。從小小一杯水，看到了時代的變革和進步。