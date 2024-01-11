我和老伴一九五八年結婚，至今已六十五個年頭。老伴是蘇州人，我也因此去蘇州無數次，對蘇州人的口福有親身體驗。

五○年代岳父母家住蘇州市中心的宮巷，巷子不長，中間有一條名為太監弄的巷子通向小公園，巷子兩邊都是深宅大院，其中一段很窄，兩人並排難以通過。據說明代負責蘇州織造局的太監們聚居於此而得名。

過了窄道就豁然開朗，兩邊聚集了許多飯店和餐館，其中最有名的是松鶴樓菜館，岳父家多次在那裡聚會。館裡的最有名的菜餚是松鼠桂魚，據說是乾隆下江南在那裡吃過的名餚，我也多次享受過和皇帝同樣的口福。那道菜的造型和味道的確不一般，整條魚下油鍋炸，最後澆上糖醋汁而成，形似松鼠，魚肉粒粒如松仁，外酥裡嫩，微酸鮮甜，老幼咸宜，是每次必點的菜。

再進去一點，就是蘇州人說的小公園所在地，中間一塊半個足球 場大小的空地，樹木高大，花草幽美，鬧市裡難得有片綠地，所以老人和孩子都喜歡在那裡坐坐和戲玩。

綠楊餛飩館的餛飩分大、小兩種，小餛飩銅錢大，肉餡如豆粒，但湯極鮮美，大餛鈍一個頂小餛飩三、四個。五○年代大餛飩每碗一毛，小餛飩七分，定價低廉，所以顧客盈門， 我們到那帶辦事，總也到店裡吃上一碗。店裡人群川流不息，生意興隆。

宮巷不長，大約只有幾百公尺，一頭直對玄妙觀，兩側現在都成了蘇州傳統工藝品的商店，也有些餐館。我一九五七年第一次到蘇州，準岳父岳母就在餐館樓上宴請我，開窗正對玄妙觀。席間他們拿出兩件上海新光內衣公司出品的針織汗衫送給我，因我當時穿的是母親手縫的布汗衫，這情景我終生難忘。

玄妙觀東腳門口的黃天源糕團店，離岳父家步行幾分鐘，我常去買早餐的糕團。該店創於清道光元年（一八二一年），擺出來糕團有圓有方，顏色多樣，價錢高低不同，品種也因時令有所變化，青團子、南瓜團子、綠豆糕、桂花糕、棗泥山藥糕等等吸引人們的眼球。其中最普通的是兩指寬的調頭糕，舊社會多數人多災多難，據說吃了調頭糕好運就到來了，人們喜歡口彩，盼望改變命運，調頭糕的銷量也就上去了。

采芝齋也是我們經常光顧的地方，創於清同治九年（公元一八七○年）的老店，據說第一代創始人在店門口當眾熬糖、剪糖，糖用玫瑰花、飴糖、松子仁製成，因形似粽子，故名粽子糖，成為招牌產品。後來增加香草西瓜子、椒鹽榧子、棗泥麻餅、豆腐干等等百餘品種，成為著名的糖果店。

我們每次離開蘇州，都要去那裡買些粽子糖和一紙筒棗泥麻餅帶回去，分贈親友和讓孩子慢慢吃。店裡另一名產是蝦子鯗魚，是兩千五百多年前吳王闔閭吃過並取下的名稱，味道鮮美，爽口不膩，當然價格也不低。親友們常作為禮品贈送給我們，我們也就帶回來細水長流，每天吃上一小片。

觀前街還有一家東頭的陸稿薦肉鋪，以各色醬肉聞名，皮薄而呈麥黃色，肉呈紅色，食之滿口香酥，是名副其實的「五香醬肉」，岳父上街就常帶一荷葉包的豬頭肉回來。我八十歲後聽力下降，老伴就引用蘇州人的說法開玩笑，說我的耳朵賣給陸稿薦了，把我的耳朵貶低為豬耳朵。

宮巷一帶的小吃攤都供應豆漿、臭豆腐、粢飯團和燒餅油條，我從小吃慣這些，每次從西北回蘇州，我都要去再體驗。一口下去，以往幾十年前感受過的味覺立即復活，這就是故鄉的食味，是我終生也不會忘懷的感受。

不久前在加拿大 的孫女參加回國尋根團到蘇州，孩子們到黃天源學做南瓜餅，離開時在蘇州的舅爺要她帶一瓶蝦子鯗魚、一包粽子糖給我們，以解鄉思。蘇州是我們朝思暮想的家鄉！