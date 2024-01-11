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出國留學的紅頭文件

滕勇

時光飛逝，一晃離鄉背井赴美闖蕩已經三十多年。中國大陸八○年代的改革開放，我的出國深造也是隨著當時的社會大潮流之舉，事隔多年，出國前的種種光景常揮之不去地浮現。

一九八六年碩士畢業後，我留校任教，擔任大學兩門課程的教學和負責開發科研項目。工作不久，就發現同事以及學生們常常竊竊私語，打聽之下才發現，原來都是在交流準備出國深造的信息。在這股出國熱潮的感染下，我也開始準備TOEFL、GRE等標準考試，工作之餘泡在本校和市圖書館，常常待到圖書館關門。

一九八八年的夏天，各個高校、研究所的出國留學達到了高潮，我們也忙著為本院系一個個即將出國的青年教師舉辦「歡送會」。這時我開始焦急了，於是更積極地準備，不久，我很幸運地拿到了幾所美國大學的錄取通知書，我選擇了提供過半獎學金的科州大學，興奮地開始打聽準備赴美的各種「小道消息」。

但是短暫的歡喜不久就被教育部的新規定吹走，基於高校和各部委研究所出國留學人數短期內激增，影響到教學和科研工作，教育部出台新規定：高校碩士和博士畢業人員，申請出國一定要納入國家公派人員名額，即使是美加提供獎學金和經濟支持的出國人員，也必須屬於「自費公派」，頒發因公護照。高校每年因公出國留學名額屈指可數，我是剛畢業工作的新人，按此規定真不知道要排隊多少年後才能排到公派出國名額。

情急之下，我開始找熟人到政府各部門去「通路子」，花錢送禮，結果也沒有辦法拿到因私出國護照，這條路貌似行不通。因為趕不上秋季班，只好向美國大學申請延後春季班入學。拿到春季班入學通知書後，我只好又常常到學校人事部打探政策的「最新」消息。

有一天和人事部某老師互相抽了幾根緊俏的上海牌香菸後，他突然問我，「小滕，你有沒有海外關係？」我不知所措，回答「沒有」，老師又問「那有沒有台灣親友關係呢？」說來也巧，一九八七年後台灣對大陸開放，容許台灣民眾赴大陸，我們也和台灣的親戚聯繫上了，我一個月前還陪我台北來的表舅去杭州遊玩。

我馬上告訴老師：「我赴台的外公原來是國黨軍七十七軍中將軍長，是著名的長城抗日大刀團團長王長海將軍。」還沒等我說完，老師一拍大腿，站起來，說：「好小子，看不出你還是將門之後！你趕快去辦理資料，拿來給我上報中央部委。」

從人事處出門後，我馬上聯繫親友，找外公資料，然後直奔上海火車站，買了到湖南長沙的一張「站票」，站了一夜，回到長沙父母老工作單位。

我自幼跟著搞地質勘探工作的父母在全國各地跑，雖然我已經離開長沙多年，但是父母單位的叔叔阿姨都是看著我長大的。所以一回到長沙，我認識的叔叔阿姨全體出動，陪我去了幾個部門，終於拿到了湖南省統戰部開出的一個證明，上面寫著「我單位原職工王某某，父親王長海，是國民黨三十三集團軍七十七軍中將軍長，後赴台。王某某兒子是滕勇，在貴校工作，應作為台胞親屬對待」，並蓋上了湖南省委統戰部的大紅章。

第二天一早，我把這蓋章的「上方保劍」證明緊貼著胸口的口袋裡，匆匆趕開往上海的火車站，幾位叔叔阿姨們送我到站台，火車來了，他們拍拍我的肩膀，但大家都講不出話來。火車啟動了，我在車上看著他們穿著陳舊但整潔的大衣，在寒風中和我一直揮手。我沒有想到，這是我最後一次見這些叔叔阿姨，這個影像，就一直定格在我的記憶裡，揮之不去。

回到上海的幾個星期後，我終於拿到了中央部裡的「紅頭文件」(見圖)，上面只有幾行字：「同意你校滕勇赴美科州大學攻讀博士。請你校報上海公安局辦理出國手續。」

那時我萬萬沒有想到，我的母親一生承受與她父親的骨肉分離之苦，和在歷次運動中受連累迫害，這位我從未謀面外公的身分，卻成了我出國留學的「敲門磚」，我也成為了八○年代歷史潮流中的一滴水花，從此開啟了我漂泊闖蕩的美國之旅。

教育部 圖書館 國民黨

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