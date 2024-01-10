我這輩子，沒見過太多的大官。在台灣求學時，親眼見到的最大官是陳誠副總統，好像是我在台南成大念二年級時，新建的總圖書館落成典禮，陳副總統應邀出席，並主持剪綵儀式。在這以前，念中學時，也曾見過時任台灣省主席俞鴻鈞，並聽他演講。

一九六二年來美國後，見到美國最大的官是前總統尼克森，那時他還不是總統，到芝加哥市區，站在敞篷車上高擧雙手，沿街為競選拉票，我是從工作處的高樓上俯看到他的。自然，這些大人物與我之間，都有一段距離，遑論任何握手的機會。

話說一九七三年夏，我從美國東岸調職來到猶他州 的鹽湖城，在一家私人企業的航太中心就業 ，從事於國防工業方面的研發工作。一九八○年初，在僑界慶祝春節的聚會中，與當時國府駐舊金山 的台北經文處處長鍾湖濱見面，閒聊對話中，談到我的職業專長及國內一般情況，他特別問我，是否有興趣參加當年夏天舉辦的國家建設會議（簡稱國建會），我說在情況許可下，願意返國參加。幾個星期後，收到一份表格，填妥後便寄至舊金山經文處。

大約四月下旬，接到當時國府行政院長孫運璿的一份信函，邀請參加七月中在台北舉辦的國建會，經與妻子商討後，決定攜帶家小返台參加會議兼省親。

自一九六二年來美留學，這是我第二次返台。七月份的台灣氣候悶熱潮濕，兩個出生在美國的年幼孩子，習慣於猶他州沙漠性的亁燥氣候，抱怨不停，好在舉辦單位安排的旅館有冷氣設備，稍解不適。

會議如期舉行，參加會議的約幾百人，從海外歸來的學人占三分之二。非常湊巧的是，我的一位堂舅、著名經濟學家蔣碩傑也參加了這次會議，還有文學家白先勇，碰巧坐在我鄰位。會議的頭幾天，是政府各部門的簡報，讓與會成員對國內施政情況有所了解。接著下來的便是分組討論與國政建議，我被分派到科技組，小組會議主持人十分熱誠，結納各種不同建議，綜合討論後的紀錄，呈送有關部門參考。

會議外的活動非常豐富，這些活動辦得極為出色周到。這期間除了參觀省府中興村、南投縣農家、與金門島之外，便是各界邀請的晚會與茶會了：這包括總統茶會、行政院長的遊園晚會、京劇欣賞晚會、青年輔導委員會連戰的茶會、與台大校長閻振興的茶會等等。其中讓我終身難忘的，是蔣經國總統的茶會。

總統茶會記得好像是在台北國軍英雄館舉辦的，晚上七時左右，由住宿的旅館搭車前往，扺達後排隊入場，這時經國先生已經站在門口迎接，並一一與參會賓客握手致意。輪到我時，真有點緊張，不過緊握他熱情的雙手後，一切都放鬆了。經國先生不愧是位親民的政治家，滿臉微笑，頻頻問候，讓人有賓至如歸的感覺。

與會的政府官員，幾乎包括了整個行政部門的首長，待所有賓客到齊後，茶會正式開始。經國先生致完簡短的歡迎詞後，便邀請大家提問題，他能夠回答的，盡量回答，不能夠回答的，便請與會的部會首長作答。其中自然免不了有關台獨與批評政府的問話，經國先生本著民主治國的理念，詳細地說明與解釋清楚，讓大家心悅誠服。總統茶會見到的經國先生，看來身體還很健康，不過微胖而已。想不到的是，八年之後因糖尿病而逝世，讓人心痛。這位對推動台灣民主化、經濟建設有極大貢獻的政治家，實在令人懷念。