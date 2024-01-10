一九七二年我正在上「文科大學」，每天報紙除了報導越南 中部戰事吃緊的新聞外，最搶眼球的是中非共和國總統博卡薩（Bokassa）萬里尋女，一個他駐軍越南時和一位越裔女子阮氏惠（Nguyen Thi Hue）的愛情結晶的故事。新聞之所以被炒得炙熱，是因為出現了真假公主的雙胞案。當年寫作課的教授指派學生寫一篇「時事報導」作業，我認為這事件極有可讀性，為此曾詳細挖掘追蹤，至今仍不忘故事的來龍去脈。

話說出生在法屬非洲赤道的博卡薩，十八歲時入伍法國外國志願軍。一九五三年，博卡薩三十二歲，軍階中士，駐紮在西貢正興，被派往邊和守護大橋。大橋附近有一個公共水龍頭，供該地區的人們使用，有一個以替人挑水為生的窮家女名叫阮氏惠。執勤後博卡薩經常在公共水龍頭附近閒逛，由於他是膚色黝黑的外國大兵，女孩們紛紛躲避。氏惠為著生計，只能硬著頭皮冒險去挑水。

漸漸地，她發覺博卡薩不是輕佻的登徒子，有時還會幫她打水、練習說越南語等。法國軍人的薪水相當豐厚，博卡薩又懂得討好女人歡心，時不時送給她一些禮物如布料、手帕、香水，甚至整整一個星期挑水都賺不到的金額。 兩人逐漸相愛，周末博卡薩邀請氏惠到西貢玩，終於珠胎暗結。

在那個年代，一個女孩懷孕是一件被恥笑蒙羞的事，尤其是她懷的是黑人 士兵的孩子。她父親受不了流言蜚語，痛打了她一頓。她母親也不挽留她，生氣地說：「你要去哪裡、做什麼我都不管。」博卡薩帶著氏惠來到部隊駐紮附近的新順橋落戶，租了一間房子兩人一起生活。

好景不常，博卡薩接到返回法國的命令，他把所有積蓄都給了氏惠，並告訴她，如生子就取名叫馬丁（Martin），生女則叫瑪蒂娜（Martine），以後如果有機會的話，他會回來越南尋找他們。

女兒出世沒有丈夫在場，氏惠只能給孩子跟著自己的姓。錢花光了，氏惠回到父母身邊，家裡窮，父母也沒辦法幫助孩子。瑪蒂娜長大後，從事各種工作：賣報紙、烤花生、麵包、冰茶等。一九七一年，十八歲的瑪蒂娜進入守德附近的河仙水泥廠當水泥搬運工。

話分兩頭，一九六○年，赤道非洲從法國獨立，第一任總統戴維達科（David Dacko）決定將國名改為中非共和國，他與博卡薩有親戚關係，邀請博卡薩從法國回來統帥軍隊。一九六六年一月，博卡薩發動政變，推翻達科，就任總統，國名仍保留中非共和國。

一九七二年，博卡薩突然想起在越南懷孕的前妻，於是要求法國外交部聯繫越南共和國外交部尋找她。越南外交人員不知如何尋找，就找了一位住在嘉定雞村、名叫巴希（Baxi）的十九歲黑人混血女孩，帶往中非充數。西貢越文報紙把這消息連載數天，引來戲劇性的轉折，一個自認是瑪蒂娜的舅父來到「黑白日報」求見編輯鉞定方（Viet Dinh Phuong），戳破冒牌的巴希。

鉞定方聯繫了博卡薩總統，親自帶著阮氏惠和瑪蒂娜去了中非。氏惠已改嫁，見面後又返回越南，博卡薩每月支付相當於五兩黃金的生活津貼費給她，而真假兩個女兒都留在身邊。一九七六年，博卡薩改國名為中非帝國並稱帝，瑪蒂娜和巴希成為一朝飛上枝頭的真假公主。

我小時讀過灰姑娘的童話，總懷疑其真實性，等到看了真假公主的新聞報導後，才相信這世上什麼事情都可能發生，只是這故事的結局並不完美。博卡薩由於專制，一九七九年九月二十日被前總統達科發動政變推翻，博卡薩躲走象牙海岸尋求庇護 ，不久轉往法國。一九八五年，博卡薩返回中非共和國，一九九六年在貧困中去世，總共有十三位妻子和三十四個孩子。

至於真假兩個女兒，一九七三年，瑪蒂娜嫁給軍醫德韋沃德，巴希嫁給宮廷衛隊司令奧布魯。一九七六年巴希的丈夫密謀推翻博卡薩，被博卡薩處死，剛出世兩周的兒子被瑪蒂娜的丈夫注射毒藥殺死，一年後，巴希想返回越南，在往機場途中被兩名下屬搶劫殺害。瑪蒂娜的丈夫在一九七九年被前總統達科下令處死，瑪蒂娜和她的三個孩子逃到法國。博卡薩的異國鴛鴦夢和其家族的起伏，印證了人生如戲、戲如人生。