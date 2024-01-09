在我童年時，有一天媽媽在整理東西，順手拿了一張兩吋的照片給我看，媽媽指著照片中的婦人，說這是爸爸在老家農村裡的妻子，這個女人很可憐，還特別交代我，不准向爸爸提起這件事。我當時腦中一片迷惘，心中在想著，那豈不是爸爸拋棄了糟糠妻? 那麼媽媽不就是爸爸的小老婆了嗎？照片裡半身照的婦人，穿著老式的服裝，像是農村婦女，看起來很老氣。

我從父母親口中片片段段所聽到的拼湊起來，爸爸出身於山東德州 市鄉下的農村，大伯（爸爸的大哥）聰穎好學，去到曲阜師範學校念書，畢業後到了青島的學校當老師。山東鄉下流行娃娃婚，男子在年少時，就會娶一個年紀比較大的姑娘早婚。大伯在鄉下也就早早娶了一個妻子，到了青島教書後，另外娶了一位進過學校讀過書的知識女青年，拋棄了鄉下早婚的農村妻子。

爸爸年幼時，追隨著大伯的腳印，也到了曲阜師範讀書。很不幸的是，爸爸十八歲畢業那一年，爆發了七七事變，殘暴的日寇來得又急又猛，爸爸離開了故鄉，投效空軍，參與了八年抗戰。抗戰勝利後，爸爸並未解甲歸田，到了青島去拜訪了大伯。博學大儒的外公，是大伯教書的學校的校長，經過大伯的牽引拉線，媽媽嫁給了爸爸，那一年爸爸二十八歲，媽媽十八歲。

爸爸是軍人，個性嚴肅，不苟言笑，但是我在小時候，常常看到爸爸思念大陸上的爺爺奶奶而掉淚哭泣。可是爸爸在抗戰中離開家鄉八年，抗戰勝利後，不曾回到山東德州市的老家去探望爺爺奶奶，反而只去到青島看望大伯。很不合常理，是不是因為爸爸前面有一位鄉下妻子，不願意見到她？媽媽與爸爸在青島結婚後，爸爸也沒有帶媽媽回老家一趟，所以媽媽從來沒有見過公公婆婆，我心中非常好奇，卻是從來都不敢問爸爸。

一九九〇年，兩岸開放探親後，爸爸帶著媽媽回到老家探親。事後聽媽媽轉述，爸爸去見了他原來的妻子，給她留下了一些錢。自從爸爸遺棄她後，她一直待在老家，收養了一個孤兒，母子兩人相依為命，她把孤兒撫養成人，成家立業，如今她養大的那個孩子照顧著她的老年。

在大陸的親戚告訴我，爸媽要結婚的前夕，外公才知道了爸爸在老家鄉下已經有了一個妻子。因為以前大伯經歷過這種事情，所以很有經驗，大伯馬上叫爸爸寫了一份休書，把原來的妻子休掉，然後把休書交給外公以茲證明，所以媽媽還是正宮大老婆，不是小老婆。

我後來讀到籍貫為浙江的蔣介石先生的傳記，在他十四歲時，娶了十九歲的毛福梅女士為妻，當蔣介石另外娶妻子時，也是先寫了一份休書，把元配休掉再另娶妻子。所以不只是北方的山東有早婚習俗，南方的浙江也是一樣，這大概就是早期中國傳統的婚姻和社會制度，爸爸也是陷入了這種窠臼。對於那些在舊社會被休掉而遭遺棄的婦女，宿命如此，套一句媽媽當時講的一句話：「她真的很可憐。」