美國是個崇尚自由、民主的國家，人民享有豐富的權利，跟在集權、專制的國家生活的人民比起來很不相同。可是在美國職場的公司内，夥計拿老闆薪水，替老闆做事，天經地義，沒有所謂自由、民主一說。換言之，公司裡員工做事，以集權、專制來形容，也不為過。其實員工的權利很有限甚至沒有，難怪古諺有云：「君要臣死，臣不得不死」，員工如想不死，可能只剩辭職一途。

以前我工作的時候，曾經因為公司發紅利獎金之事，忤逆了我老闆。這件事過去近二十年了，如今想起來，還是覺得曲折離奇，很有意思。

和大部分的高科技公司類似，我前公司的員工除了本薪之外，每半年有紅利獎金，是薪俸的一種，獎金多少取決於員工的職等、工作表現、公司的財務業績等因素。公司把獎金總金額撥出，發給各單位的管理階層，管理階層把金額分配到每一個員工，然後再層層上報，上級長官們做些調整，但是每一層都得維持總金額不變。一旦最高層拍板定案，就發下執行，員工會收到紅利金額的通知書，金額就會在下個薪水單裡出現。

有一次，我發現老闆發回給我的紅利分配上，有一位員工的金額和我報上去的迥異，他被我老闆扣下很多錢，我老闆也沒有給我任何解釋或事前打招呼，所以我也不能找他問清楚。我是管理階層，維護員工權益是我的職責所在。

我陷入長考：我要為這員工爭取他的權益，忤逆我老闆？還是躺平裝死，讓這事悄悄地過去？這位員工上半年的工作表現只有我清楚，他做得還不錯；我老闆和他根本不熟，沒有理由剋扣他的獎金。我想了很久，「理」是在我這邊，不在我老闆那裡。

我決定為我組上員工抗爭，把此事越級跟上級討論。該越多少級呢？反正我跟我老闆的老闆不熟，就越級到底直接跟公司職級最高的執行長報告，也請了我老闆列席備詢，免得他擔心我對他背後下刀。

執行長聼了我的陳述，同意給這位員工增加紅利獎金到我原來給的數字，我老闆當下不敢違抗，此事就拍板定案。表面上好像我「贏」了這場紛爭，不過有件事我沒想清楚：我員工的紅利獎金增加了，誰的會減少？

當我一收到我的紅利金額通知書，真相便大白，顯然我是這事件的受害人。不過我想此事我爭的是個理字，即使要付出金錢代價，我也無怨無悔，所以不能說輸。此後，我還在為能站在道德的制高點，守護住自己組上員工的權益而沾沾自喜。

半年後，我才知道錯了，理也是在我老闆那邊，我站在的地方未必是道德的制高點。原來，我們公司在全世界都有辦公室，為了便於管理，員工應以專長的種類集中，如此各地的專長也可以變得更加強化。我組上那位員工的專長比較特出，應集中於公司俄國 莫斯科辦公室。果然，在下一波裁員 中，他被裁了，遺缺由莫斯科那邊遞補。我老闆早知此計畫，可是人事變動是要保密的，他不能告訴我。

如果某員工不久將被裁員，最後一次的紅利獎金對他已沒大意義，還不如分給留下的人。我要是我老闆，也會這麽辦。結果因為我無知地抗爭，壞了老闆的大計，我的懲罰就是紅利減少，雖然沒人明講，我猜執行長半年前就是這個意思。他知道計畫，但不能告訴我，只好跟我虛以委蛇一下，讓我得了面子，失了裡子；讓我老闆得了裡子，失了面子。他則兩面討好，誰也不得罪，並把我和老闆各打二十大 板，可謂深諳為官之道。因為老闆有你不知道的資訊，員工最好還是不要忤逆自己的老闆；如果真的忤逆老闆極可能會吃虧，後果難料，要有心理準備。