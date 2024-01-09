小胡家的粿印及製作的白米粿。

我十分欽佩鄉友小胡，他聰明又勤勞。他在杭州開家具公司，帶著伙計幫人裝飾房子，還建了一個網店，將故鄉皖南山村的土產帶來銷售。今天他在電話中對我說：「杭州人可愛我們家鄉的土產呢，最近帶來的『白米粿』兩天就清空了。」

「白米粿？」這不是我家鄉過新年要備的美食嗎？哦！我恍然醒悟：原來還有一個多月就要過新年啦！鄉友的一句話瞬間引起我的回想，一幅夜景圖即刻浮現腦際：

那是幾十年前故鄉的一個夜晚，我家灶屋裡燈火通明：灶台上、餐桌上、牆壁上都點著煤油燈。兩條長板凳架起的大麵台旁可熱鬧啦，母親用勁揉著偌大的雪白的黏米粉糰，伯母從粉糰中拿一塊做成一個個小劑，我和堂妹將劑子啪嗒啪嗒地拍打成圓果，哥哥、嫂子、堂姊又將圓果放進粿印，抹平，咚的一聲，一個個花色漂亮的白米粿就成了。

母親將一個個白米粿放進篾製的蒸籠，三籠擺滿，放入大蒸鍋，奶奶在灶前用乾柴燒起大火，約半小時，鍋上蒸氣直冒，「蒸氣上頂，起鍋啦！」母親邊喊邊掀開鍋蓋，三籠潔白如玉的白米粿蒸熟了。

我與堂妹趕快拿起芭蕉扇使勁扇，稍涼，便拿早備好的食用紅料往米粿上點，白玉面上一點紅，這一點綴，美不勝收，更令我們幾個小饞鬼垂涎欲滴了。母親心明眼亮，即讓我們品嘗起來。「哈，好吃啊。手捧白米粿，急急咬一口，問我好不好吃，哈哈，除了神仙就是我了！」調皮的堂妹邊吃邊念民間的順口溜，惹得全屋哈哈大笑。

此時，手拍圓粿的啪啪聲，粿印的咚咚聲，大鍋蒸煮的呼呼聲，灶膛柴火燃燒霹靂啪啦聲，全屋老小的說笑聲，匯成了一支交響樂 ，打破了山村臘月夜晚的寂靜。幾十年已過，這熱鬧的一幕，我不僅記憶猶新，那米粿的滋味香醇軟糯，也仍回味無窮。

清初朱伯廬「治家格言」中的名言「一粥一飯，當思來之不易。」年少時，我和家人一起勞作，自然難忘製作白米粿的艱辛過程：早在每年七、八月割稻時，母親就跟老農貴生伯商量，換幾斗良種大米過年做粿用。皖南山村滿目崇山峻嶺，山地多，水田少，山地多種玉米、高粱等雜糧，有限的水田種出的黏米色黑而質硬。貴生伯引進的是新品種大米：色白，軟糯，口感好。母親第一步是精心選好米，到臘月殺年豬醃臘肉、做糕做糖、磨豆腐炸油果後，便開始做米粿。

母親搬出大缸，冷水浸泡大米，第二天放在篾製的簍裡瀝乾，倒進碾碓碾磐的大石磙下，牛兒拉著石磙，一圈圈地走，石磙隨著滾動，米粒磨成了粉。母親和嫂子再用細紗製成的粉籮篩，篩上的剩下的粗粉頭放入石步臼裡舂，再篩，直到米全碎成細粉。

動手做粿了，先是燒開水，與冷水和。熱水與冷水是六比四，比例一定要掌握好，過熱和偏冷都不好，生硬、難看又難吃。接著的過程，就是前面寫的那一幕了。

蒸出的米粿別說吃了，看著也惹人喜愛，如玉般的白粉皮上，鑲嵌著福祿壽等字、花鳥蟲等圖案，很似藝術品，這是粿印的功勞。我村家家都備有粿印，全是用上等木料製成，油漆並雕有吉祥的話語和圖案。

鄉民淳樸、善良，蒸熟的米粿自家嘗個新鮮，還會贈送親友、鄰里，留下的就裝進大陶瓷缸，用冷水浸泡，個把月換次水，直吃到來年三、四月，平日要吃隨時可取。

白米粿除蒸了吃外，有多樣吃法：可和進稀飯煮了吃，可切薄片和肉、菜、筍炒了吃，還可在木炭火上烤了吃。年少時，我是最愛水煮或火烤的，吃到嘴裡肉筋筋的，韌性強，有嚼勁，香甜有味，又能抵飽。對鄉民來說，存著的米粿，農忙或來客，隨時可拿出應急。

現今科學發達，百姓生活富裕了，食品多樣化，能吃山珍海味的人也不少，但愈來愈多的人們更加關注健康長壽的課題，提倡多吃原汁原味的自然食品。白米粿正合要求，它沒加糖和鹽，沒用任何添加劑，清香味美，外觀又那樣吸人眼球，招人喜愛，受人青睞，我想何止杭州人如此愛，別處也該一樣吧。我望鄉友小胡生意再做廣，那將會對故鄉百姓的生活更有利。