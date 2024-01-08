地下深處採煤記(下)

即使採煤時躲過萬劫，下班也難免受傷。下班搭煤車從井下出來，車出了礦井不停，只減速。工人須依次在短距離內，像扒火車的鐵道游擊隊員一樣，一手抓住車幫躍下，落地後不能立馬撒手，否則會被煤車慣性帶倒，壓斷手腳。更有運煤纜車的纜繩斷裂，彈起的鋼纜將工人大腿肌肉抽成麻花。

掩護支架的工作原理是，腳下採空後，掩護支架在煤層的重壓下塌陷，形成新的掩護。關鍵在於支架坍塌的一剎那，一定要有躲避空間。最要好的工友站在煤槽高處，採空煤層後，支架嘩一聲泰山壓頂，無處躲，壓斷脊椎。去醫院探視時，平時愛說愛笑的他，不知所懼，不知他還未品嘗伊甸園蘋果，餘生就將與輪椅和導尿瓶相伴。

除了工傷，自傷也不乏其人。班長不批我師傅事假，師傅把小指放在鐵軌上，令我將煤車推過去輾破。指破血淌，師傅如願以償，我心在流血。比起死亡來說，工傷是小巫見大巫。採煤自古與死亡如影隨形，俗話說的好，錢錢錢，命相連，只要銀元轉得圓，管他安全不安全。俗話又說：下井是鬼，上來才是人。一次瓦斯爆炸，送醫路上礦工肺裡吸滿瓦斯，難受得打滾，幾個大漢都按不住。父親跪在車廂裡，口對口做人工呼吸，仍無力回天。

要好的工友是採煤能手，那天生病，但上級要求高產向國慶獻禮，不准假，派他去煤翻籠翻煤，我去下面開閘放煤。他先用鐵撬棍將煤翻籠固定，把煤車推到煤翻籠裡，然後抽走鐵撬棍，順勢將煤翻籠往外一推，煤車隨翻籠一翻，煤炭傾瀉而下，倒入幾十米的豎井。

好兄弟不熟業務，往外推車用力太小，車沒翻過去，反倒因反作用力，倒向他一側。情急之中，他忙用膝蓋去頂煤車，煤車連車帶煤重達兩噸，他憑肉身哪裡頂得住，轟一聲被捲下，連煤炭一起，砸下十幾米高的豎井，一條活生生的生命，未等到丘比特神箭，瞬間結束。他和我分別不一小會，就陰陽相隔：我在下面放煤，他倒躺井中。

井下也有井下的獨到之處。一是冬暖夏涼，是個避暑貓冬的絕妙所在，儘管我們無暇享受。二是礦井深入地下幾十米，與世隔絕，風鎬怒吼前，萬籟俱寂，掉根羽毛能聽見，勝似太空 寰宇，好個人間天堂。靜坐掌子面上，閉頭上礦燈，四下漆黑，又彷彿置身虛幻之界。

下井更有個好處：管飽。當時，城市居民糧食定量二十七斤，礦工定量五十四斤，且有白糖和黃豆補助。礦上饅頭房成天燈火通明，隨時可以吃到又軟又白、半斤一個的白糖饅頭，二兩一個的白糖大包，外加新鮮美味的甜豆漿。每餐飯，我都是打一份葷菜，一份素菜，半斤米飯，風捲殘雲之後，再買一個大饅頭或者白糖大包，放在更衣室的壁爐上，烤得又酥又黃的，然後去報欄，邊看報邊享受美味。一日雲開霧散，報紙報導恢復高考 。我磨刀霍霍，豈料礦上不讓請假複習，我高考鎩羽而歸。絕望之時，父親說：「娃呀，機會不敲門，咱不能去敲它的門？」

礦上清一色的小夥子，僅有幾朵金花成鳳毛麟角，礦山播音員順理成章化身礦長媳婦。姑娘滿口四川話，照本宣科念稿子，單調乏味，有氣無力。我尋思：憑借著老北京父親教我的普通話，播音員母親遺傳給我的嗓音，我也許能從井下走出，在廣播站混個播音助理，謀碗飯吃。

一天中午，豔陽高照，經母親介紹，我去當義工，我走進廣播站播音室，朗讀了那篇終生難忘的新聞報導稿。稿件是我自選，題為「一砲轟出來的故事」，講的是爆破失誤引出的故事。我借著讀稿之機，對著麥克風發出了最強音。這一砲產生轟動效應，礦山人人出乎預料，我的聲音久在群山迴盪。

雖然播音員沒當成，但我重拾信心，堅持學習。兩年後告別礦山，步入象牙塔。

尼采有言：「任何不能殺死你的，都會使你更強大。」採煤豐富人生，教我膜拜生命，吃苦耐勞精神引領我，越過多少溝坎。如今在光明世界行走，不忘且感恩那段經歷。雖一生隨風漂泊，然往事遠未飄散，是為記。