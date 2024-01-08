六月是父親的誕辰之月，六月有兒童節和父親節，六月的鮮花綻放，奼紫嫣紅美不勝收，正如父親留給我的美好念想。

我老家住在一條僻靜弄堂。初出娘胎時，我的哭聲特別響亮，父親擔心影響鄰居休息，總用小斗篷把我裹住，去馬路上轉圈子。有時侯我睡不安穩，躺進小床便醒哭，父親打著哈欠抱起我，耐心哄慰，熬不住站著打起瞌睡。奶奶心疼爸爸，嘆著氣說：「你這樣不僅累到自己，還把孩子寵壞了。」爸爸說：「嬰兒也是有知覺的，現在我們多愛她，將來她會更懂愛。」

爺爺英年早逝，家裡忽喇喇似大廈傾，陷入困境。奶奶出身富貴，靠變賣家產和娘家兄弟的接濟，艱難中將四個孩子培養成人。父親排行老三，最懂體貼寡母，是奶奶能夠依靠的孩子、兄弟信賴的親人。

父親待人慷慨大方，對己克勤克儉。家中相傳著一個故事：當年舅公吃盡苦頭，兩個子女與他斷絕來往，舅公一月只得十二元生活費，買了藥就吃不上飯。父親知道後，將每月的生活費省出八元給舅公，自己經常菜湯下飯，患上胃病。舅公臨終前，將珍藏的一對勞力士金表留給父親作紀念，表舅很不高興，父親風聞二話沒說，當即把金表給表舅。

父親對事業始終認真，連年獲嘉獎，被評為市級先進。父親心善胸寬，以德為本，生活不吝幫弱者，工作中不羈提拔人才，為人處事不計小怨，以顧全大局為重。

那時城市建設進展緩慢，居民住房狹小，父親為許多員工解決住房問題，甚至將自己該得的一套房屋讓給員工。媽媽嘀咕時，爸爸安慰她說：「這家人三代同堂住一間屋，我家還算寬敞，就再等等吧。」

等待的結果是住房制度改成私有制。有人為彼時想方設法，多分多占房屋洋洋得意，母親羨慕住進新樓大廈的人家，親朋好友都為父親抱憾。父親一笑置之，只說道，身外之物得之我幸，失之也沒什麼大不了。父親喜愛陶淵明的兩句話：「勤靡余勞，心有常閒」，樂意在實幹與付出中收穫喜樂。

母親經常出差外地，父親總是早出晚歸，晚上我拖延著不肯睡覺，為的是能見一眼晚歸的爸爸。奶奶引經據典說，小孩子要睡得飽飽的才能長高長大。我經常帶著遺憾進入夢鄉。

有一天，我早早地鑽進被窩，因為把父親的照相機玻璃鏡頭打碎了。偏偏這天爸爸回家早，直接來到我的床前，我緊緊地閉著眼睛，不敢看爸爸。爸爸輕聲說：「以後小心，懂得改正就行了，起來和爸爸一起吃飯。」我的眼淚奪眶而出，爸爸最能體察人心，連我沒有好好吃飯都知道。

奶奶行動不便，總是顫巍巍地清潔整理，跪坐在床上擦拭床頭的鏡子和雕花圍欄。過了十歲生日，爸爸讓我為奶奶擦洗床凳桌椅。這活看似簡單，卻能培養小孩的耐心和細心，但是我不樂意，經常用布胡亂抹一下就算完事。爸爸親自為我做示範，在筷子尖端裹上布條，捅進家具的雕花小孔，擦拭每個孔內的灰塵。擦好的家具又淨又亮，讓我認識到清潔帶來的愉悅，更讓我懂得孝敬老人的道理。

我十三歲，奶奶撒手人寰，我生平第一次看見父親流眼淚。爸爸說，奶奶給予他的不只是母愛，還有忠厚堅韌的品德。奶奶平時省吃儉用，有人問她借錢總是出手大方，並且不開口要回欠債。

我瘦了，臉色蒼白，下巴削尖。父親大清早買菜做飯，放進飯窩保暖，讓我放學能吃到熱飯熱菜。看父親彎著高大昂然的身子，笨拙地幹著生澀的家務，一種天然的女性意識在我心底萌生。我不願意讓爸爸起早摸黑操勞，我想為爸爸分擔家務。

在鄰居阿姨和阿婆的指導下，我學會做飯，從煎荷包蛋開始，學習做一些家常菜。我做的菜有時淡了，有時味濃了，有時火候不足，有時又爛了。然而，不論我做出怎樣的飯菜，爸爸總是讚不絕口，如同品嘗山珍海味，鼓勵並讚賞我的每一點進步。如果說兒女是一朵白雲，父母就是那一片藍天，包容並伴隨孩子走向遠方。

大學畢業後，我赴美國留學，臨行前夕，我突生出一種莫名的悵惘。媽媽無微不至地為我打理行裝，千叮萬囑的言語裡載滿了不捨和疼愛。爸爸的態度卻是明朗的，目光是堅定的，話語是勵志的。爸爸向我傳遞了一種鎮定勇敢的能量，激勵我坦然面對即將來臨的新生活。

啟程日到了，當我走過安檢門，再次尋找父母身影時，被映入眼裡的一幕鎮住：爸爸微張著嘴，身體緊貼著隔開我們的玻璃大牆，極力遏制的感情扭曲了面容，似乎不是我的堅強爸爸了。當我將這一幕盡收眼底，忍不住淚流滿面。父愛如海，表面波瀾不驚，深處洶湧澎湃。爸爸的愛含蓄內斂，博厚深沉。如今我在美國安居樂業，說英語寫洋文，但忘不了祖國的語言文化，忘不了父親的身傳言教。我閱讀中文，關心祖國，並用中文寫作，一字一句，向漢語致敬，千言萬語，往故鄉歸去。

父親一生自食其力，幾乎沒有麻煩過任何人，甚至因病辭世，也是猝然臨之，令親朋好友痛徹心扉。昨夜我又夢見爸爸，燦然的微笑帶給我透心的愉悅，春天般的溫暖，是世上最美好的禮物。是的，爸爸微笑像春天，我彷彿聞到來自天堂的花香。親愛的爸爸在天堂將芬芳灑到我的身上，是我思念的花瓣隨同暖風飄向藍天。