初識世界日報 ，是在四十多年前。那時我在州立大學圖書館 擔任購書部主任，學校擴充改革，首次接收了十幾位來美國讀研究院的台灣學生。學校雖然有新學生顧問，但老美們對中國的文化歷史大都不甚了解言語交流也有困難，所以無奈抓了我這個會說流利國語的「美藉華人 」，暫時充任指導顧問。我對於這幇助自己同胞的任務，當然是義不容辭。

這些年輕人都大多數是先從台灣大學本科畢業，然後長途跋涉，通過無數次的考試，才被美國大學接納。他們雖有助學金，免交學費，但環境依舊艱苦，多數學生帶來的經費都極有限，政府又不准校外打工，他們的生活只能靠在學校各部門打零工的菲薄工資來維持。而且他們英文也不好，看書寫筆記都要大查字典，所以經常在圖書館坐到深夜。

我很佩服他們奮鬥的精神勇氣，有時也招待他們到中國飯館吃一頓好飯，介紹他們到學生活動中心看一場電影。這樣過了一個學期，他們對環境漸漸適應，也開始有些別的活動。

記得第二學年開學不久，幾個跟我較熟的學生要求圖書館訂中文報。他們說紐約時報的英文太艱深，看不大懂，大陸領事館寄來的報紙又都是滿篇政治，枯燥無味，因此希望圖書館能訂一份圖文並荗、有時事新聞又有文娛報導的中文報。他們向我推薦世界日報，我雖然很少有時間看報，但也聽過很多人稱讚世報，於是就替他們訂了一份。

報紙寄來後，匆匆翻閲了一下，覺得篇幅多，內容也豐富，遠非有些中文報紙只有薄薄的幾頁紙可比，但當時因為有學生在等著，我也沒有細看，就匆匆把報紙上架。這以後，世報就成了中國學生的搶手貨，連從大陸來懂得看繁體字的學生也都爭著要看。本來台灣和大陸學生在那時候並無來往，但世報卻成了他們共同的目標，彼此常常在閱書室排隊坐等。為了避免爭執，我自己又出錢另訂了一份報出借，這才天下太平，皆大歡喜。

退休以後，因為身體不好，我很少出門，閒極無聊，就看些曲折的英國偵探小說來清醒頭腦。一天小區鄰居徐博士來借茶葉，他看見我茶几上的書，立刻皺眉，「你怎麼總看這些無聊的閒書？」他深不以為然。徐博士是大學亞裔研究系主任、中國文學史的教授，他是「國粹」，對現代歐美文化雖不排斥，但也並不欣賞。

「不然怎樣？這總比現在流行的什麼網路小說、穿越小說要有意思，那些書我可看不下去。」我不服地反問。「你應該看些有意義的書報，我介紹你看一份報紙，保證會增進你對中國文化歷史的認識，豐富充實你的人生。」「什麽報這樣偉大？」「世界日報。」世界日報？早已淡去的回憶忽然湧現。「你不信就試試！」

徐博士當晚就拿了幾份舊報給我試看。我記起中國學生爭看報的往事，好奇心起，晚上睡前就挑一份開始細讀。本來我只想先看一份，就足以催眠，可沒有想到一份看完，我又忍不住再看另一份、又另一份……直到全部看完，已經是半夜。詫異的先生到客廳查看催促，我才戀戀不捨地上床。

第二天一早，我就立即訂報。這以後報一送到，我總會在第一時間搶看，世界日報成了我一個不可分開的朋友，一個在無聊日子裡陪伴著我的最好夥伴。

世報是海外的中文大報之一，它的新聞報導範圍廣大，包羅萬象，值得細讀，但對那些你虞我詐的政壇風雲、暴力氾濫的社會新聞，我並沒有什麼興趣。世報最吸引我的是副刊，那裡很多多姿多彩而又真實動人的文章，讓我真正地認識了我的故國、我的故鄉、我的同胞。

我生在中國北方，但五歲時就因為戰亂而逃到海外定居。雖然在母親嚴格的教導督促下，我一直努力學習中文，長大以後我會書寫中文，會說流利的國語，在大學也選過中文課，但我對中國的認識，多數是從書本而來：膚淺，刻板，而不真實。直到細讀世報副刊的文章，我的觀感才大有改進。

副刊的專欄有好幾個，我最愛的是上下古今。從讀者親身經歷的描述，我欣賞到中國河山的靈秀：華山的嚴峻，泰山的日出，浩瀚的長江黃河……，這些都不是走馬看花的旅遊所能看到的風景。我也領略到不少大城小鎮的風釆：繁華上海的滄桑，煙雨江南的小鎮；西北千年古城的歷史，東北冰天雪地的酷寒。

而最重要的是從文章作者親身見證的經歷，我真正認識到上世紀的中國是怎樣的動亂不安，而我的同胞們不論經歷過多少次戰爭、鬥爭、革命，而親人離散，家庭破碎，但始終沒有向命運屈服。這些副刊的文章使我欣賞到故國河山的美好，讀到書本上沒有記載過的近代歷史，令我惋惜同情同胞們所受到的磨難，但也讓我深深敬佩他們的勇敢和堅強。

重讀世報經年，我雖然不能成為一個像徐教授那樣精研中國歷史文化的「國粹」，但也不再是一個對故國一知半解的「美藉華人」。我很感謝徐先生引導我重識世報，讓我能重新認識自幼就遠離了的故國家園，讓我能重新深深體會到自己對同根同源同胞的珍貴情誼。