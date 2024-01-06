奧運會接待斐濟總理趣聞(下)

再說一說斐濟總理其人。老白是一個具有鮮明個性的人，二○○八年時他五十四歲，軍人出生，從軍三十五年。二○○六年靠政變上台，當上臨時政府總理，仍掌握軍權，是斐武裝部長總司令，斐濟最高當權者。他看上去非常嚴肅，似乎不茍言笑，但不失幽默，時不時做些誇張動作，開個玩笑。

八月六日，我迎接他到酒店時，老白下車時司機把車開進地下車庫，沒來得及把車後的隨身手提包取出。結果，發生了有趣的一幕：酒店大堂已準備好鮮花紅地毯歡迎，老白就等候在門外，無論如何勸說就是不肯進酒店，直到司機回來他親自取到包才進酒店。儘管老白是一國堂堂總理，但仍保持著尋常百姓的行為習慣與心態，島國領導人的純樸可愛表露無遺。

八月八日胡主席午宴，我提醒他，中方要求只握手不寒暄，老白難以理解，假裝生氣地向我眨眨眼，扮鬼臉，說「難道見到你們主席時就只能這樣嗎？」他的幽默引起在場人的哄堂大笑。不過，老白回房後還是很認真地閱讀了我方提示，所以那天老白夫婦與胡主席夫婦握手、拍照時中規中矩，完全按照我方要求辦，使我鬆了一口氣。

老白平時沒有架子，與他下屬的關係很平等，有尊老的習慣。有一次，我引領他上車，我在前面走，回頭一望他沒跟上，我退回酒店去找他，發現他正坐在大堂沙發，等候體育部長慢悠悠地喝酒，直到他喝完，才起身陪送部長上車。

除了保鏢幫他背包外，老白凡事都親自動手，照顧自己的生活起居，自己理財。喜歡享受中國的特色，如喜歡按摩。住進酒店當天，第一件事就是要求按摩，後來去秀水街和雅秀購物，只要看見有按摩服務，他就心癢癢地要求按摩，一次不落。喜歡吃中餐、喝茅台酒；喜歡拍照，親自到處拍照留念，讓他保鏢幫他攝相；也喜歡上網，自帶手提電腦上網，與普通老百姓一樣。

老白對我方接待工作非常滿意。臨走前，在上海市府午宴上，老白特意向我敬酒表示感謝。