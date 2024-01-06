上個世紀七○年代，在中國出現過一個獨特的文化現象：高校錄取新生，都是根據群眾推薦、領導批准、擇優錄取的原則，從工廠、農村和部隊裡招收學生，即所謂的「工農兵」學員。

在一九七三年的招生中，又增加了一個文化考核的環節，結果掀起了一場軒然大波，出現了一位 「白卷英雄」 張鐵生。他在一份幾乎是白卷的後面附上了一封給領導的信，大發牢騷，為自己不能完成答卷找藉口，結果被當時的四人幫集團所利用，從而改變了他的人生軌跡，開啟了一個跌宕起伏的人生。

有意思的是，我也趕上了這樣一個非常的歷史時期，也是被推薦上大學，也是參加了當年的文化考核，但不同的是，我所交出的是高分答卷，正是這樣的高分答卷，也改變了我的人生軌跡，開啟了一個平穩的、隨著時代大潮積極進取的人生。

看到這裡，你一定會好奇：在那個時代、那種環境下，文化考試能考出高分，那一定是張鐵生在給領導信中稱為「多年來，不務正業，逍遙法外的浪蕩書呆子們」。我要告訴你的是，那是你誤信了張鐵生為自己的問題所找的藉口。

按照他的說法，他自己下放農村以後的艱苦勞動，使其無法學習學業知識。但是，以我的體會，參加艱苦的體力勞動和學習學業知識的確有相互衝突的方面，但不是不能兼顧。我自己的經歷，完全可以證明這一點，這當中的「訣竅」，就是堅強的意志和對知識的熱愛。

像張鐵生一樣，我也是一九六八年下放到農村的。那是一個偏僻的山區，開門見山，刀耕火種，人煙稀少，交通不便，翻山越嶺是幹一切農活的常態，肩挑背扛是運輸的主要形式。比起張鐵生下放的東北的一碼平川和車馬運輸的便捷，我們的勞動強度要大得多。

其次，我們下放的山區，除了糧食種植、管理和收穫，還要在各個季節從事多種經濟作物的採收、製作和運輸，就連冬季，還要伐木、砍竹以及修水庫。比起東北的長時間「貓冬」，待在屋內休閒什麼農活都不幹，我們可謂終年勞作。

而在這當中，我終年積極參加各項農活。在一個生產隊經濟一度出現嚴重困難，過年都發不出錢糧的嚴峻時刻，我被調去組織生產自救，成功緩解了困難的局面。在農村近三年的時間裡，多次被評為地區、縣的知青先進集體和優秀個人，並於一九七一年推薦回城當了一名工人。進入工廠後，除積極學習本職工作的技能，還主動承擔「拉練」、挖「坑道」等重體力活，據此我受到工人師傅和各級領導的一致認可，於一九七三年在一個近兩千人的大廠，經過層層激烈的競爭和選拔，作為唯一的候選人被推薦上大學。

在這段上山下鄉和在工廠的強體力勞動期間，我從未放棄過學業的學習，當然全部都靠自學。雖然沒有張鐵生那裡幾乎半年時間的 「貓冬」，在農村我可以盡量利用那些下雨、下雪而停工休息的日子，或因公出差、開會的時間，或有時候白天幹活不是太累的晚上，用來自學學業知識。

回城當工人之後，空餘時間多了，更加大自學步伐。自學行動都還要謹慎地挑選隱秘環境，不張揚地進行，以免給人造成不安心務農做工、不務正業的印象，從而失去被評「先進」分子，甚至失去被推薦回城就業 和上大學機會。那幾年裡，我不但自學完成高中因文革停課耽誤的內容，還自學了工科大學設置的「高等數學」和「畫法幾何」等課程的部分內容。可能有人會問，在那麼強的重體力勞動環境裡，還要堅持學業的學習，不是太苦了嗎？對我來講，正好相反：持續不斷的學業學習，給我帶來的是獲取知識的快感，是對艱苦勞動和文化荒漠時期的一種精神治癒。

在我被推薦上大學那年，碰上了文化考核。這對於我來講，正是給我提供了一個檢驗和展示多年自學的成果的機會，這點在考核成績出來後的影響就逐漸顯現。

首先，一位本省大學負責招生的老師找我談話，說她注意到我的這次文化考核的成績，推薦我上她所在學校的化學專業，比我當時被分配的紡織類專業更合適。她的話的確引起了我的共鳴，我真的不喜歡我被分配的紡織類專業名額。現在有人提供了更多的選擇，雖然化學專業也還不是我心儀的專業，總比紡織類專業的發展前景要廣闊得多，就答應考慮一下。

很快，紡織類專業所在大學的招生老師得知我想換專業，為了能留住我，當即決定把原來安排給別人的自動化專業，調換給我，使我大喜過望！想不到這次令一些人頭疼的文化考核，居然給了我新的機遇，開啟了一個在自己喜歡的領域裡學習、工作的人生道路。

由於我大學學習期間，接觸了「數字電路」等當時最先進的科技技術，正好趕上中國剛剛出現的計算機科學和技術發展潮流。大學畢業以後，我進了一所大學，成為了一名計算機系的教師，有幸參與了至今仍然方興未艾的計算機科學的大發展。在此期間，我十分珍惜這難得的機遇，更加努力地不斷學習，提升自己，一路向前。值得一提的是，如果我學習的是紡織類專業，就要回到原來的工廠，而那個廠在我離開的若干年之後，由於行業的不景氣破產 倒閉，全廠人員都下崗失業了。

一九七三年的文化考核，對我所產生的影響，再一次驗證了人們常說的一句話：機會總是留給那些有準備的人。不過我的所謂「準備」並非刻意而為之，純屬「碰巧」罷了。