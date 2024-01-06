「北伐陣亡將士永垂不朽」石雕。

最近，我到中國旅遊，先到老家河南 看看，第一站就是鄭州 。鄭州既是老家，又是我退休 前工作的最後一站，總想多看幾次，可是一九九九年來美國後，上班和給兒女看孩子，一直不能抽出空來回國。老了不工作了，兒女的孩子也大了，我和老伴商量回國走走，不然以後年紀就不允許了。

我在鄭州工作時，「碧沙崗」公園我們全家也去過幾次，風景如畫十分迷人。不過，這次到碧沙崗公園去，可能是老了，對花草樹木和遊樂設施已無太大興趣，卻對「碧沙崗」公園名字的由來饒有興趣，仔細地讀了公園的介紹，看了鐫刻著「北伐陣亡將士永垂不朽」石雕，和馮玉祥將軍撰寫的慷慨激昂碑文，才知道該公園的前身為北伐戰爭時期，馮玉祥所屬國民革命軍第二集團軍陣亡將士陵園，馮玉祥取「碧血丹心，血染黃沙」之意，將陵園命名為「碧沙崗」。

一九二八年，馮玉祥將軍修建北伐烈士陵園時，在公園的東側，種植了約占地兩萬平米的柏樹林，現在棵棵長得筆直，直衝雲霄。實際上，每棵柏樹都是每位陣亡將士的墓碑，看到這些萬古長青樹，永垂不朽的陣亡將士英靈，就在活著的人們心中一直激蕩著，使後人永遠記住他們。

由「碧血丹心，血染黃沙」的「碧沙崗」，使我浮想聯翩。蔣中正先生繼承孫中山先生的革命意志，高舉鏟除軍閥割據、統一中華的大旗，進行偉大艱苦卓絕的北伐。北伐宣言莊嚴提到：「統一政府不成立，則外禍益烈，內亂益甚，中國人民之困苦，亦將如水益深，如火益熱，中國人民將無噍類矣。」並宣示：「北伐之目的是打倒軍閥和帝國主義，尋求中國之統一和獨立自主。」蔣先生在北伐中任總司令，領導北伐革命軍將士南征北戰，前赴後繼、拋頭顱灑熱血，經幾年的浴血奮戰，才蕩滌消滅了一個個軍閥，實現了中國政權的統一。中國的統一，蔣先生功高蓋世。

在北伐鏖戰中陣亡的將士，不僅在鄭州建有陣亡將士陵園，在南京建有「國民革命軍陣亡將士公墓」，是民國時期的「國殤墓園」，坐落在南京東郊紫金山南麓東側。公墓宏大，有墓門、有牌坊、有祭堂、紀念館和紀念塔。

上世紀我曾經瞻仰過該公墓。公墓的每位墓穴上置有石碑，上刻序號、陣亡者姓名、軍階、陣亡地點和時間。共有三個公墓，共葬入上千名北伐戰爭中捐軀的將士。紀念館供陳列陣亡將士遺物。紀念塔定名為「革命紀念塔」，塔高六十米，塔外壁刻有蔣中正題書的「精忠報國」四個大字，和他撰寫的「遺阡表」。公墓肅穆，一走進墓園，就有一股力量使人心情激蕩，遺憾的是那時我沒有相機，未留下照片。

中國的其他地方都建有不同時期的「烈士陵園」。國人應該在每年的清明節到陵園去，緬懷為國家統一、在北伐戰爭、抗日戰爭等中間獻身的先烈們，使他們的鮮血，將全國上下凝聚在一起。透過這些陵園來教育和啟迪後人，國家只有堅如磐石的團結，才能強大。