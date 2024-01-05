以前受深圳河阻隔，香港 與內地溝通不多，港人要學普通話，只好透過台灣歌星時代曲和邵氏拍的國語片著手，普通話聽得較多，但很少機會去說。

開放改革以後，北上投資客紛紛學會普通話，以應付工作需要，藝人為賺人民幣，也能操一口流利普通話。回歸前後，香港各官員早著先鞭，急補普通話。眾官中以香港前特首林鄭月娥的普通話講得最好，廣東人頭痛的捲舌音沒有難倒她，還能靈活運用內地慣用詞彙和句型，學得快而準。我這個過氣語文老師評她有九十分。

特區政府官員中以張建宗的普通話最不濟，雖然官拜政務司，但操的是廣東腔國語，如何與內地官員溝通，怪不得健康好好的他，卻以身體有恙被辭退。鄰埠澳門 特首崔世安的普通話只有廣東人聽得懂，水準還不如張建宗。

學一種語言並不難，大膽講、不怕給人笑、多練多說，自然會有進步。周圍環境也是重要，如果青年學生到了外國，逼著學新語言，進步特別快。NBA球星林書豪在美國打球，他原籍台灣但在美國出生，不會說中文，當他轉到北京打首鋼隊，短短幾個月便能說上不錯的普通話。家長如果在暑假帶孩子上北京夏令營，活動中全用普通話交流，一個多月下來，肯定普通話有長足的進步。

相對來說，外省人來香港要學粵語則困難得多，粵語詞彙豐富，音韻多變，口語與文字脫節，許多音節沒有書面語記錄在案，增加學習的困難。但只要下決心，還是能夠講得一口流利的粵語。影星劉嘉玲就是個好榜樣，她初到港學講粵語帶有鄉音，經過不斷努力改進，現在講的粵語百分百準確，與土生土長廣東人無異。

老一輩革命家來自五湖四海，南腔北調，毛澤東湖南口音重，聽他在開國大典天安門 喊口號：「中國人民站起來了」，聽來有點不習慣。劉少奇的湖南話也不易懂。周恩來是領袖中講普通話最清晰的，稍微有點江浙味。紅二代大多在北京讀書長大，他們全部都操流利北京話，像習近平、薄熙來講的都是標準普通話。

新中國建立初期，已成立全國推廣普通話委員會，其中還設了個語音處，專責在全國師範學院中文系學生中加強普通話發音規範教育，該語音處處長徐世榮就是我們北京師範大學中文系現代漢語課的指導老師，在他們教授下，到我們畢業時都能講得一口標準的普通話。

兩廣地方是傳統粵語大本營，電視台電台保留粤語頻道，廣東音樂、粵劇和嶺南輕音樂還有一定市場。但隨著時代進步，大量外省人移居廣州，大家都適應普通話的語言環境，保留好粵語傳統文化的同時，普通話統一全國之勢已經到來。