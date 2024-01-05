追憶北京奧運會趣聞(上)

參加奧運會開幕式前，作者（左）與斐濟總理夫婦合影。

二○○八年北京奧運 會期間， 我作為外交部幹部借調到北京奧運組委會，專門接待來北京奧運會觀摩的南太平洋島國斐濟總理白尼馬拉馬（Frank Bainimarama）夫婦及其隨行人員。如今北京奧運會曲終人散已十五年，我作為奧運參與者，有幸身臨其境，見識了不少趣聞，如不記錄下來，恐怕會遺忘殆盡。

斐濟是南太平洋的一個島國，在澳洲 東面。那次來華觀摩奧運團六人，由總理白尼馬拉馬夫婦（我稱其為老白）、體育部長、總理府常秘、體育部常秘及總理保鏢組成，在華共八天，北京四天，去外地四天，行程是廣西、廣東、浙江、江蘇和上海。我作為聯絡員全程陪同。

斐濟團來訪的特點與以往國事訪問不同。根據奧運會規定，斐濟總理是作為本國奧委會邀請的客人來華觀看奧運，不是中國官方邀請的，因此屬於私人訪問性質，然而，接待工作一切按國事訪問規格安排。我作為聯絡員，和一名助手及兩名武警組成一個接待小組，四個人要負責起斐濟團的一切接待工作。

斐濟客人的特點是自由散漫，沒有時間觀念，也無等級意識，更無專人負責團內日常事務，於是出現了這樣匪夷所思的奇觀：護照、行李等各管各的，老白本人自己理財，去銀行兌換錢也是親力親為；體育部長因年齡大於總理，就可以讓總理等候自己；團內任何人都可隨意不陪同總理出席的活動，甚至斐駐華大使也曾有不陪同其總理出席與溫家寶總理雙邊會見的想法。作為接待人員，我要去適應這些特點，接受包括斐濟人自許的「斐濟時間」觀念。

此外，該次接待工作又有特別之處。實際上，斐體育部長及其常秘應是北京奧組委接待的，由一名志願者具體負責。然而體育部長主要隨總理一同參加活動，因此我不能不「管」他。駐華大使又很會「生事」，把他的朋友（斐濟奧委會官員）私自拉入斐濟團，參加一些遊覽與購物活動。於是，這個團變成了三部分人，要方方面面都兼顧到，確實給接待工作增添了新的難度。

接待工作第一天，上慕田峪長城遊覽，就出現了「失控」狀況。老白夫人看到沿途購物小攤，就給吸引住了，嚷著要兌換錢購物；體育部長年事已高，聲稱不登長城了，沒多久後悔了又要登長城；大使私人朋友八十多歲，行走不便，需要其他人攙扶，甚至一度由老白親自攙扶。整個團像走散了的「羊群」，而我像「牧羊人」那樣東追西趕，才勉強把遊覽活動搞完。結果，遊覽活動大大超過預定時間，經過果斷及時調整行程時間，終於沒影響到他們下午準時出席奧運村歡迎儀式。歡迎儀式按時進行，老白在接見本國運動員後，提出要兌換錢。好在奧運村內有中國銀行，結果又出現了一幕「奇觀」：由於沒人統一負責兌換，自管自的，老白親自排隊換錢，因此又耽擱了不少時辰，直接影響到下午的購物時間。

第二天八月八日，有胡錦濤主席國宴和奧運開幕式兩場重要活動，為保證按時進行，當天不安排任何其他活動。考慮到斐濟人不守時習慣，我在參加國宴出發時間上做了手腳，故意提前了二十分鐘，意在「抵消」他們的誤時。但出乎我意料的是，那回老白夫婦卻在約定時間前十分鐘準備就緒，這下將了我一軍。讓他們白白等候也著實有些尷尬，我臨機一動，請他們在酒店大堂喝咖啡 ，總算擺脫了尷尬。

我看他們「表現」不錯，所以晚上我就不提前出發時間了，但他們仍舊提前幾分鐘露面。不過，卻發生我方警衛意外未到位的情況，我急中生智，利用他們喜歡照相的愛好，一邊與他們合影以消磨等候時間，一邊頻頻使眼色叫助手催警衛到位。剛好合影完警衛出現了，我終於鬆了一口氣，再次化解了尷尬。兩天交道打下來，我發現他們理解了我方準時守點的規矩，所以也開始做到了守時的可喜變化。

掌握了斐濟團的特點後，以後幾天裡，凡是非官方和他們內部活動，我採取了「放寬」的做法，不再要求他們準時準點，由他們自己調整各項活動的時間安排，對「斐濟時間」予以充分尊重。由此收到了很好的效果，改變了此前我給他們留下的「嚴厲」印象，他們紛紛向我豎起大拇指表示讚賞。