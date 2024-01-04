一九七三年，我是台灣公務員，派來美國受訓。那時國家財力有限，但為國家顏面，特別發了治裝費，我用這些錢做了西裝，買了襯衫領帶和皮鞋，打扮得像新郎官，咱們窮，出門在外也不能讓人瞧不起呀。我從台北松山機場提著大同電鍋，登上華航班機，經夏威夷加油飛洛杉磯 。

我是來洛杉磯南加州大學受專業訓練，接待人員準備了三套公寓供我選。到達的第二天帶我去看，柔軟漂亮的地毯，恨不得躺下打滾，大落地窗外芳草碧連天，房間色調柔和，廚房流理台大冰箱烤箱，比台灣我家，簡直是天上地下。台灣我家是水泥地，哪裡能講究燈光、色調。但是半個世紀後的今天，台灣居家設備已和美國不相上下。

第一次走進超級市場，像劉佬佬逛大觀園，那麼大那麼乾淨整齊，地板錚亮，柔和的燈光，輕柔的音樂，老美買菜真是享受。那時台灣還沒有超級市場，菜市場的地上濕滑，擺攤的、挑擔子的、排在地上賣的，人聲吵雜零亂還飄著異味。

我在報紙分類廣告選中一部二手的福特野馬，車主開來，那車是淺藍色，一眼就喜歡上了，立刻付了七百元買下來。車上還附送一本又厚又重的地圖，那時出門先在地圖上做足功課，口袋裝足現金。看看現在，GPS導航精準輕便，帶一張卡就夠了。

五十多年前的大洛杉磯地區，已有二十多條四通八達的高速公路網，在台灣，高速公路這個名稱，聽都沒有聽過。我把車停下，觀察高速公路，上面車開得好快，咻咻就像子彈，難以置信汽車能開這麼快？被震懾的我躊躇不前，終於吸口大氣，此生第一次上了高速公路，踩下油門匯入車流，全神貫注，緊張地握緊方向盤，風馳電擎的快感，心臟也碰碰地跳。

五十年前，在美國，汽車早已是必備的交通工具。而在台灣，自用小轎車是富商大官，不然就是美軍的，一般人想要擁有汽車，那是天方夜譚，而我是有車階級了。把相機換上彩色膠捲，站在車子各個角度拍了彩色照片，膠捲送到照相館沖洗，三天後取件，用航空信寄回台灣炫耀。

如今台灣已有八條高速公路，更有美國都沒有的高鐵，擁有汽車早已是大眾化了。

那時來到到美國，蛋、肉、牛奶隨意吃喝，豐富的伙食讓我內疚，我在美國一天吃的，幾乎是在台灣全家一個月吃的量。早年在台灣，肉、蛋家裡長輩先吃，再來賺錢的男人吃，再來年幼的孩子吃。今日台灣，肉和蛋不是吃不起，而是怕吃太多影響健康。

洋伙食使我的胃抗議，這時我的電鍋發揮作用，煮飯煮麵、煎炸、小炒，甚至包水餃，意想不到的功能，滿足了我的中國胃。

在校園常碰到台灣來的留學生 ，那時留學生大多數很清貧，他們在學校附近人家裡分租一個房間，大多數買不起車，沒有什麼娛樂，把所有時間都用在讀書或打工賺錢，真正是勤學苦讀。

再看半個世紀後的今日，各大學校園裡，很多留學生來自中國大陸、台灣，和世界其他地區，他們穿著打扮時髦，意氣風發，開著車神情自若，和當年寒酸的窮留學生不一樣了。

那時洛杉磯的中國城熱鬧，各地的中國人來採購，也有很多觀光客。我看到路邊的書報攤老闆是中國人，興奮地上前交談，可是他翻著眼皮看著我，說我聽不懂的廣東話。旁邊的人解釋：「他說，你不說廣東話，你不是中國人。」啊！什麼？還有這種道理？現在移民來美國的中國人，來自各地，廣東人已不再是大多數。

走進中國城的中國超市，也是大洛杉磯唯一的華人超市 ，一眼看到貨架上醬油、麻油、榨菜，如獲至寶，拿在手上端詳。看著看著，發現一行小字（中華人民共和國XX省產品）天啦！這是匪貨，趕緊放回去，不由自主地後退好幾步。我是公務員，國家明令禁止和對岸接觸，而我接觸匪貨，犯了國家大法。如今大洛杉磯地區遍布中國超市，中國食品特產應有盡有，也不再有所謂匪貨的禁忌。

五十年的光陰轉瞬即逝，那時我從一個落後貧窮的社會，來到高度發達富有的美國，內心震撼、新奇，至今記憶猶新。這些年來兩岸的華人已有長足進步，台灣和美國的生活水準已不相上下，半世紀前美國領先全世界的基礎建設，已被追上，甚至超越。追求進步是人類的天性，再過半個世紀，這個世界會變成什麼樣子呢？