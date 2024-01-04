早期的埃及人認為將帝王的陵墓建在巨大的石頭堆下面，就可以不會被偷盜破壞，這就是蓋金字塔的原因。後來的帝王知道建蓋金字塔太勞民傷財，才隱祕地安葬在「帝王谷」。當導遊帶我們到帝王谷時，發現該地的陵墓密度很高，一點也沒有像北京「明十三陵」的氣派。走進帝王陵墓，看到牆壁上滿滿刻著死亡的經文（Book of Death），心中懷疑這些經文可以驅鬼？

名聞世界的「圖坦卡門之墓」（Tomb of Tutankhamen）之所以能未遭偷盜，就是因為他的陵墓上面，還蓋著拉美西斯六世的陵墓。這位三千多年前過世的年輕法老，早被歷史所遺忘，直到一九二二年，透過考古學家卡特（Howard Carter）的挖掘，才重現人世。如今圖坦卡門大名遠播，有人要取他的DNA，有人要做他的全身掃描，這是不是古埃及人所謂的「來世」？

圖坦卡門墓中挖掘出來的遺物，完整地展現在「開羅博物館 」（Cairo Museum）。細看那層層相扣外棺及内棺的設計、動物製成的木乃伊、完美嵌鑲的珠寶及著色的陶瓷、純金打造的棺材以及鑲有禿鷹及眼鏡蛇的面罩，古埃及人的確掌握了化學、合金、醫學等技術，這些珠寶飾物的精緻，就是到了今天仍算是空前的。

花了一個早上的時間參觀「開羅博物館」，注意到博物館設備簡陋，容不下五千年古物的收藏，有的木乃伊未經整理散落一地，希望聯合國 教科文組織能加速博物館的遷移，使人類歷史的瑰寶可以長存。

在諸多帝王所建的金字塔中，以公元前兩千七百年，位在開羅郊外Giza的「古夫金字塔」（The Pyramid of Khufu）最為著名，也最美麗。這個由兩百三十萬塊重約二點五公噸的石灰岩堆成的金字塔，占地十三英畝，高四八二英尺，坡面呈五十二度角，塔高與塔底的周長之比，恰好等於圓周率。

參觀金字塔時，遠遠地看到沙漠盡頭的駱駝群，為了拍攝那些駱駝群，我走出了人群。就在那當兒，陽光普照，由不同角度看金字塔，塔上的石灰石反射出一片金色的光芒，原來金字塔得名於此。

離古夫金字塔不遠處，就是「卡夫禮金字塔」，塔前有「卡夫禮神廟」（Khafre’s Temple）及「人面獅身」（Sphinx，見圖）。卡夫禮神廟内有一間祭司為過世的帝王執行内臟切除手術及製造木乃伊專用的房間，神廟旁邊是仿照卡夫禮帝王的人面鑿山而成的人面獅身，獅身經過幾千年的風吹日曬，鼻子已經塌下，但昔日帝王雄風仍受後人憑弔。

如今埃及人大部分信奉伊斯蘭教，難能可貴的是我們在開羅不僅參觀了清真寺，還參觀了猶太 教堂及一家歷史悠久的天主教堂，據說耶穌曾經避難於此。如果世人能像埃及人尊重異教徒，則平息宗教戰爭之日可期，人類和平共存之日可期。