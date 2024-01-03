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神秘的古埃及(上)

丹梧

古埃及帝國留下的金字塔居世界七大奇蹟之首，參觀金字塔是酷愛歷史的我「一生不可不去的地方」。二○○五年農曆元旦，我們加入了一家新加坡旅遊公司舉辦的「尼羅河十日遊」。選定二月的原因是，此時埃及白天攝氏二十五度，早晚十五度，旅遊最佳季節。

我們從新加坡出發，在多哈（Doha）稍停留。再起飛後，所見都是一望無際的沙漠與紅海狹長海域，直到飛機降落前的十多分鐘，才看到一條綿延不斷的河谷與其兩岸的綠洲。這就是世界最長的河流，發源於烏干達及衣索比亞，貫穿了九個國家，注入埃及北邊的地中海，全長六千六百九十五公里的尼羅河。

尼羅河在埃及的水流特別緩慢，水中的沖積物沉澱在河床兩岸，故土地肥沃適於耕種，人稱「埃及的母親河」。埃及人不像中國人深怕黃河或長江改道，反而盼尼羅河改道以增加可耕地。拜尼羅河所賜，埃及自古即為歐亞的米倉。

看過好萊塢拍攝「埃及艷后」的人，一定以為兩千多年前的凱撒（Ceaser）為妖后克麗奧佩脫拉七世（Cleopatra）的色相所惑，樂不思蜀。其實有另一派學者認為凱撒是為了要擴大羅馬的疆土，「軍隊未出，糧草先行」，他是為埃及豐富的米倉所惑。

身為一個中國人，我常以中華悠久的歷史而自豪，但到了埃及後，才知道天外有天，再也不敢做如是想。歷史學家一致認為古埃及文明可上溯到公元前三千一百年，而中華文明僅可上溯到公元前一千五百年的商朝，時間上差了一千六百年。換句話說，古埃及文明由盛而衰將要走出歷史舞台時，中國文明才登場。身為人類文明的先驅，古埃及人特別關心死亡，認為今生是為「來世」而活，人死後的軀殼應該善加保存，才能永生。也因為如此，數千年後，我們才可以看到古埃及留下的金字塔，及數不盡的木乃伊。

到任何古蹟旅遊，「三分是看，七分是聽」。此次尼羅河之旅的導遊是一位研究古埃及學（Egyptology）的研究生，英文能力強，講解時非常投入，讓我對古埃及的文明更加著迷。

魯克索（Luxor）機場一下機，辦完出關手續，導遊就帶我們到古埃及最大的神廟 「伽那克神廟」（Karnak Temple）參觀。入口處屹立著石獅與石羊群，廟内巨大無比的石柱與雕像，石柱上的刻文與色彩，讓我的內心極受震撼。自問：「這個神廟始建於四千年前，如何能如此完整地保存到今天？」 難道古埃及人已經掌握了力學、結構學、建築學、化學的先進技術？

隔天黃昏參觀「魯克索神廟」，看到一個穆斯林的教堂蓋在一個古埃及的神廟上，才恍然大悟，原來這些大理石神廟，長期被掩蓋於乾燥的沙漠底下，拿破崙進軍埃及時帶著大批的考古學家，加上一些歐洲盜墓者的努力，才使它們重現在人間。

當導遊告訴我們古埃及的文字，是經由法國、英國及德國的考古學家譯破，而非經過埃及自己人之手，我差點為埃及人哭泣。老祖宗到今天還如此眷顧後代，使尼羅河每天有三百艘遊輪，每艘可載客兩、三百人穿梭於河上。子孫們只靠旅遊這個項目，就可賺進龐大的外匯，而他們卻不能譯破自己老祖宗的文字，這不是令人搖頭嘆息的事情嗎？

從魯克索到阿斯旺（Aswan）途中，且走且停地訪問了不少的神廟， 這些神廟的規模都非常龐大：有的是為神袛而蓋，如「Philae Temple」是為了伊西斯女神（Goddess Isis）而蓋，「Temple of Kom Ombo」， 就是為了鱷魚神及鷹神而蓋，「Edfu Temple」 就是為了獵鷹神（Horus）而蓋；有的是為帝王歌功頌德而蓋，如「哈其淑神廟」（The Temple of Hatshepsut）及在蘇丹國附近的「阿布辛波神廟」（Abu Simble Temple）。

值得一提的是哈其淑皇后，一位公元前一千五百年的皇后，興蓋神廟來顯示自己的威權，大廟中有許多女人的石像，臉上留有鬍子，哈其淑皇后倒是沒有像武則天乾脆稱帝，讓男寵侍候。

為了看阿布辛波神廟，我們起個大早，從停靠阿斯旺的遊輪搭遊覽車到蘇丹的邊界。大廟的進口有四個三十一公尺高的拉美西斯二世（Ramesis II）大雕像，左右各一對鑿山壁而成。因為要在納塞湖（Lake Nasser）建水庫，整個大廟會被湖水掩蓋，聯合國教科文組織出資，將整個原來的神廟連同大石雕像，往上搬移了百餘尺，我們今天才能幸運地看到這歷史的陳跡。

拉美西斯二世在位六十六年，文治武功相當卓著，除了到處建蓋城市、蓋神廟、立紀念碑之外，還與敘利亞、利比亞、努比亞戰爭。蓋阿布辛波神廟的目的，是為了紀念自己征服努比亞的勝利。大廟旁建有「Temple of Hathor」，是為他的愛妃Queen Nefertari所建。令人驚奇的是，導遊告訴我們：「Queen Nefertari是拉美西斯二世的親女兒。」

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