看見這張五十一年前泛黃的藥包（見圖），就想到那恐怖的一夜。

我初為人母，初生的嬰兒，本就讓我手足無措了，怎知女嬰開始整天拉肚子（到了美國才知是乳糖不耐症），大冷的冬天我只好撐把傘到租住的眷村屋外水龍頭下，用冷水沖洗尿片（那時還沒有免洗尿布）。可是女兒後來變成了水瀉，我更不停地在院中洗濯尿片，又要用爐火烘乾，自己的手也變得紅腫龜裂。

後來經人介紹，將女兒送進一個育嬰中心暫託照顧，誰知此舉差點送了她的性命。她的腹瀉已轉為細菌性的水瀉，排泄出綠色液體，育嬰中心到了給她吊瓶子打點滴的情況，才通知我們要將嬰兒帶回家自行照顧。這下子我真亂了方寸。

慶幸有好友傅錦煊相助，她的兩個女兒才一兩歲，有更多的育嬰經驗。那晚她帶著我們造訪這家位在中山堂前面的夜間診所，醫生一看女兒的情況緊急，就告誡我們必須要馬上去急診室急救，否則有生命危險。一個月的折磨，我已經六神無主，傅當機立斷叫了計程車，我們直奔馬偕醫院的急診室。

女兒因腹瀉不止，身體已經脫水，但她手臂上的血管已因一再的注射而結痂，無法施打點滴，醫生只好嘗試在她頭皮上找血管注射，可是困難重重：女兒一直被禁食，所以飢餓的她哭鬧不停，尤其在頭皮上的針頭無法固定。那漫長的一夜，傅就陪我在急診室度過，終於救回了女兒的一命，她的恩情我永遠銘記在心。