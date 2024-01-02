拙文「姊弟情深」有幸於二○二三年十月十日刊登在世界日報 上下古今版，兩天後接獲世報通知：有位讀者向報社打聽在下的連繫方式，因為她確定我是她失聯四十餘載的故友。看到世報提供的大名確實是她，我喜出望外，立即撥打她的電話，只響兩聲就接通了。

「唉呀！你是楊毛嗎？」她那似黃鶯岀谷的清脆嗓音和爽朗開懷的笑聲，立即重現在我的耳際，當年的音容笑貌也浮現在我的腦海。我問她怎麼知道是我？她說這兩天一直在期盼著我的電話。接著我倆就在電話裡欲罷不能地聊了三個多小時，大多時候都是她在嘰哩呱啦東扯西拉著我們以前的一些趣事糗事，直到我有電話進來，她才意猶未盡地結束談話，並說過兩天再和我續談。

她是我初中三年的同窗好友，是在下「六壯士」文中的老三，因她酷愛運動，膚色健美俏黑，故有黑妞之稱。她是我們的康樂股長，特愛扭怩作態和搔首弄姿，時不時假笑加大笑，又喜歡開玩笑和捉弄人，很多同學都對她敬而遠之，但她卻是我們的開心果。

記得初二時來了一位剛自師大畢業、年輕英俊不苟言笑的理化老師，黑妞特別崇拜和喜歡他，每次上課刻意發問以博取老師的注意，私下對我們五位閨密說：「唐老師好帥，是我的夢中情人。」記得每周有四節理化課，每次上課時，我們五位妞妞都會從不同座位的角度，去偷窺黑妞那少女情懷總是詩的畫面。也許是女為悅己者讀吧？她的理化成績每次月考都得高分，接受老師表揚時，她那堆滿笑靨的臉龐，像極了含苞待放的花朵，美的無可言喻啊。

初三沒有理化課了，黑妞不知從何處得知唐老師有女朋友後，悵然若失了一陣子，但很快也就回歸正常。多年後回想起那段青蔥歲月的往事，心頭自然浮現出會心的一笑。

接下來的高中、大學是我們的空窗期，不同學校，各自為前程忙碌，沒有任何交集，直到我們不約而同地相逢於俄勒岡州 立大學。留學生活雖然緊張繁忙，不過我們仍經常在周末小聚，可是第二年她和夫婿就搬遷至加州 了。

離別前夕，依依不捨地約定要保持聯繫，不准斷線，只是我們彼此均未遵守承諾，四十餘年來就像是斷線的風箏，在各自的天空飛翔，奮鬥打拚各自的中半生，未敢奢望此生能再相見。

誰知世事難料，由於世界日報的無處不在，竟然讓我倆在失散多年後，因為一篇在下的拙文，又再度重逢。這般不可思議的緣分，是天意？是人為？還是介於其中的世報媒體？或許這就是完美的「天時、地利、人和」吧！