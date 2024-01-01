讀古典小說「鏡花緣」，看到「處士」一詞，忽然想起，先父墓碑上就用了這個詞。這個詞什麼含義，我一直不明白。根據「鏡花緣」的解釋，是對有學問而未出去作官之人的尊稱，這樣看來，「處士」作為先父定論，實在恰如其分。

先父墓碑碑文及書法，均為遠房堂弟黃克禮手筆。克禮曾是山東濟寧某大學教授，古典文學底蘊深厚，深諳遺詞用字之道。

先父生於一八九七年，逝於一九五三年，享年五十六歲；一九一五年畢業於山東省荷澤一中，品學兼優，原準備赴日留學，因患肝病未能成行，此後一直賦閒在家。我的家鄉山東單縣，在一九三七年抗日戰爭初期，就成了共產黨 管轄的「抗日革命根據地」。一九三八年五月山東全省淪陷，家鄉國共合作下組成的抗日武裝力量與日寇展開拉鋸戰。日寇控制縣城，時而出城掃蕩，抗日武裝則在農村，進行游擊戰爭。在我印象中，家鄉沒有國民黨 正規軍，只有「七路軍」，屬於國民黨的一個雜牌軍。

家鄉在日寇蹂躪下，經濟凋蔽，民不聊生，無論窮人、富人，生活苦不堪言。大約一九三九年秋，先父被盤踞碉堡的日偽漢奸綁架，限期贖人。家裡經濟拮据，母親焦急萬分，立即和長工富誠哥到集上賣了一頭驢，湊足贖金，才將父親贖回。

先祖父兩個兒子，先父排行老二，分家時，我家分得四十九畝地。因患肝病，先父不能下地幹活，為經營這四十九畝地，家裡請了一個長工，農忙時再請一、兩個臨時工，加上裹小腳的母親下地幹些手上如摘棉花一類的活，艱難度日。

國共聯合抗戰期間，我家基本上可以保持溫飽。抗日戰爭勝利後，共產黨於一九四六年實行土地改革，我家被畫為地主，四十九畝土地只給留下十三畝。與此同時，共產黨政策不允許雇工，即便政策允許，僅十三畝地，也無力再雇長工。當時，作為家裡勞動力的大哥、二哥，都在十六歲上，被先父「攆」出家門，去河南 商丘和安徽阜陽讀書，留下年幼的我和兩個弟弟、長我兩歲的姊姊和一個妹妹在家。

無奈之下，先父只得抱病下地，帶著裹小腳的母親和姊姊，農忙時，請親戚、朋友幫忙，勉強維持一家生計。生活實在過不下去時，母親便領著我最小的弟弟，討飯度日。我家本「耕讀傳家」，先祖父和先父都是知識分子，很重視教育。即便家裡窮到揭不開鍋，仍堅持讓我的妹妹去學校上學，而先祖父每每將討來的飯，送到離家九里地設在黃崗集的學校裡給她吃。

在家境極端困難的時候，鄉政府曾安排先父當過小學教師。教了一陣子，因他成分是地主，便不准他教了，即使先父滿腹經綸，人品端正，也無濟於事。

父親為了養活一家老小，除了地裡的體力活，農閒時還推著土車走村串寨，賣盆盆罐罐、賣香油，讓當時只有七、八歲的小弟弟跟在後面敲梆子。一九五三年五十六歲上，先父累死了。

一九五八年，母親來貴州投靠我這個不孝的兒子，她告訴我，父親在彌留之際，不住地喊大哥、二哥和我，三個不在身邊的兒子乳名，在呼喚中死去！

一九八八年，台灣政府開放台灣人來大陸探親，大哥作為第一批探親台胞來到貴陽。大哥自一九四○年離家去商丘，一九四二年回家完婚之後，不到一個月離開，至一九八八年回鄉，四十六年，杳無音訊。他來時，我是貴州省級機關的幹部，我這一輩七個兄弟姊妹還都健在。在大哥帶領下，七兄妹攜部分子女，同赴山東老家祭奠父母。

父母的墳早已夷為平地，那是因為擴大耕種面積，所有墳頭就地深埋，無處祭奠。因有大哥作為台灣親屬前來探親，次年，當地政府特批，允許我家重新築了墳頭，立了碑，乃是當時湯樓當地唯一一個墓塚。一九八九年先父、先母墓碑立好之後，大哥再次返鄉，帶領我們老少兩代人，圍在父母墓碑前，焚香燒紙。大哥一下子跪在父母墳前，淚如雨下，泣不成聲，我也跟著流淚。

當時，我仔細看了墓碑行文：「處士黃公（諱）延進（字）先亭之墓」。七個兄弟姊妹，落款只有大哥和大哥長子的名字。不假思索，我就明白了克禮堂弟的用意。那時候，人們思想禁錮，我們六個兄弟姊妹，還背著「地主成分」的「黑鍋」，墓碑上是不宜刻我們名字的。克禮弟真是用心良苦！