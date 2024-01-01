中國大陸有一種非紅即黑的觀點：共產黨 員若被敵人抓住，在嚴刑拷打下要麼堅貞不屈，要麼招供當可恥叛徒。若說招了供卻不是叛徒，那必定是胡說八道。沒想到在文化大革命中，我還真見過這樣一名高官。

文革中，南京造反派把江蘇省委的書記們拉出來批鬥，其中一位李姓書記的罪名是叛徒，指他在從事地下工作時被捕，不但承認是共產黨員，而且供出同志 。這在繳獲的國民黨檔案裡清楚記載著，於是每場大會必定拿出來批鬥。奇怪的是每次批鬥到這一節，李書記必定高喊：「我不是叛徒！」然而造反派哪裡容得他申辯？「打倒叛徒李某某」的口號震耳欲聾，李書記被打翻在地，再也喊不出聲了。

說來有意思，我參加過一場批鬥會，在南京大學一間教室舉行，只有二、三十人，火藥味自然淡了許多。批鬥到叛變一節時，李書記照例喊道：「我不是叛徒！」主持批鬥會的南大學生不那麼凶，對他說：「你說你不是叛徒，卻又承認招過供，這不是自相矛盾嗎？」

李書記見有申辯機會，就討了口水喝，講起當年經歷：「我一九二九年入黨，一九三○年組織把我調到上海。當時中共中央在上海，我在中央特科第三科，保衛中央機關。那時鬥爭極其殘酷，敵人抓了我們的同志就嚴刑逼供。同學們啊，你們沒有親身體驗，根本不知道要有多麼堅強的意志，才能熬過酷刑。堅決不招供的被殺害，我有許多戰友就這樣犧牲了；也有不少人熬不過酷刑當了叛徒，帶著敵人抓自己的戰友。」

李書記見我們聽得入神，接著說：「當時中央特科分析這個嚴重情況，為了保護同志並減少叛變，作出規定：被捕後四十八小時內，無論如何嚴刑逼供，都必須咬緊牙關絕不招供，如果招供就以叛徒論處。為什麼規定四十八小時不能招供？這段時間是留給戰友轉移的。我們從事地下工作是單線聯繫，每天必須與上線和下線接頭，來確定他們是安全的。一旦與上線或下線失聯，就肯定他們出事，自己必須立即轉移。

中央特科為讓被捕同志少受酷刑，規定被捕四十八小時後，允許承認共產黨員身分，允許供出上下線。這不算叛變，因為敵人按口供去抓人，已是人去樓空。這條規定執行後，被捕的同志少受許多罪，犧牲的同志少了，叛徒也少了。

然後李書記說到自己：「我是一九三二年在執行消滅叛徒的任務時被捕的，我熬四十八小時死不開口。之後我考慮到叛徒是我親手打死的，在場的人不少，自己的身分肯定暴露了，否認也沒有用。於是我就承認是共產黨員，也說出上線和下線，不過他們都轉移了，沒人因我而被捕。敵人因為我招了供，就沒有判我死刑，判了十五年徒刑。我被關了五年，到一九三七年八月國共合作抗日，我被營救出獄重回組織。所以說我雖然招過供，但絕不是叛徒。」

李書記講完，教室裡一片寂靜。我們這些毛頭學生，對他傳奇般經歷及中央特科規定聞所未聞，聽得一楞一楞的，批鬥會就此草草收場。其實李書記是不是叛徒，乃共產黨的黨內鬥爭，哪裡是造反派說了算的？不久就聽說他因叛徒案被關進監獄 。往後的十年風雲變幻，毛死後四人幫被抓，一九七八年李書記得以平反，當上最高檢察院副檢察長，參與審判四人幫。如此看來，招過供未必就是叛徒；李書記招供得以免死而獲刑十五年，但只坐了五年國民黨的牢。吊詭的是，李書記卻在文革中進了共產黨的監獄，補上了所欠的十年大牢。