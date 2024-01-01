回顧老大走過的路(下)

打倒四人幫後，一九七七年鄧大人決定恢復高考 ，由各省自行出題，水準相當文革前初中水平，但能達到這樣水平的考生仍很少，有一位上海籍學生家裡抓得緊，把初中材料掌握得好，竟考入科學院的研究生。

秦事先苦補數理化基礎幾個月，每天黎明即起，在樹叢後背誦複習資料，他知道自己基礎很差，只有下苦功夫彌補。當時我們家裡已經有了電視，他表示，考試複習期間不看電影和電視。

考試前我們叮嚀他不放棄任何一個小題，不會的題要多角度分析，不會也要猜一個答案。他堅持仔細查漏補缺，都是最後一個離開考場，自行車保管站只留下他一輛車。

但到底基礎太差，半年內兩次高考，都以一兩分的差距沒有過線。所幸華主席推行「快一點、多一點、步子大一點」的政策，不久又擴大錄取一批，秦得到通知錄入西工大教輔專業班，我們全家為之高興。

一九七九年五一節，我們帶上他兩個弟弟去西工大看他，心情高興地在校門口校牌前留下紀念照（見圖）。秦給弟弟帶了好頭，他們後來在高三年級都全年不看電影電視，一心撲在學習上。後幾年教學水準逐年有所上升，考題難度也提高了，但兩個弟弟先後在八一年、八九年高考中超 過一本分數線相繼進入大學。我們家三個孩子全上了大學，令眾人羨慕，我們家被評為「五好家庭」，當時很多家庭正為孩子下崗、買斷、打工而發愁。

秦利用西工大的好條件博覽群書，努力拚搏，打下進一步提高的基礎，畢業後繼續努力，又考入武漢大學圖書館系繼續本科學習兩年。八九年畢業回西工大，繼續鑽研，在專業雜誌發表多篇論文，評上中級職稱。同時秦和同一處室的亞華結為同心，亞華父母都是老幹部，她誠懇努力，持家勤儉，和秦互補。

九○年代中期，中國出現下海高潮，秦逐步捲入，先是業餘從事，進一步停職投入，加入西安一大型電子屏幕公司，不久被派住上海、杭州建立辦事處，我們因此也重返杭州故地住了幾個月，我弟弟也來相聚。二○○六年他去深圳發展，自己獨立辦廠，全家都予以協助，下海為以後的發展打下基礎。

秦的兒子豆豆於一九九七年出生，秦兩口子對他嚴格要求，豆從小就很自覺，把每天的學習生活安排很好，形成自學能力。他中學階段在深圳完成，經過深思熟慮，秦把他送到西班牙學習經濟，二○二一年研究生畢業。他在世界五百強公司實習，表現好，深受公司欣賞，結束後直接參加公司工作，開始他人生的新階段。

現在秦退休 三年，生活瀟灑，他讀書有基礎，對國學和英語都感興趣，對社會了解遠勝我們這一代，豆在歐洲扎根，前程未可限量，他們一家幸福美滿，我們為之欣慰。