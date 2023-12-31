回顧老大走過的路(上)

大兒子今年六十三歲，退休 三年了，我九十一歲，他一生的許多場景常在我腦海裡出現。

兒子出生於一九六○年，是我們的第一個孩子，十月懷胎，我們兩口子期待他出世，可是他一出世就遭到一場災難，出生時不順利，羊水灌入肺部，呼吸困難，生命垂危。我去看望時，他躺在保溫箱裡，鼻孔插著導管，小臉發白，呼吸輕微，醫生神色莊重地表示他的生命不能保證，我心想：我們的兒子肯定能度過難關。一周後他果然挺了過來。

孩子一天天成長，白白胖胖，一百天時我們抱他去北街照相館照相（見圖），孩子穿的棉衣、棉褲、毛襪子都是他媽媽親手做的，頭上的帽子是用兩塊小手帕縫的。他難得留下這麼有紀念意義的照片，六十三年了！

我們給兒子取名叫秦，含義我們從江南支援西北落戶陝西。秦成了我們的心肝寶貝，帶他玩，一歲多一點就教他認字。我自己編書，內容和生活相關，如「我愛毛主席」、「婆婆在蘇州」，大字書寫，一天一課，早晨起來要他在門口樹下高聲朗讀，聲音愈大愈好，他就興沖沖地高喊。書中也插入「眼睛、鼻子」等俄語單詞，因為我倆是俄語教師，學生常拉住他考問俄語。他入幼兒園時，小朋友的外衣上有姓名，他很多都讀得出來，阿姨很意外。

孩子再大一點，活動能力強我們難照料，學生劉永清介紹他長輩老太太幫我們看孩子。老太太心好，很愛孩子。孩子小，一月只有幾斤糧，男孩子又吃得多，老太太說沒關係，她拾的麥子夠孩子吃的。

老太太的所在的岩村離我們學校十五里，我們星期日去看孩子，早飯後離校，到傍晚才回到學校，走得很累。我們高興地看到孩子會拿菜葉餵羊，臉胖呼呼地，人們都說包谷珍子養人。過春節時我去接孩子回來，我用我陝北老棉襖把他圍上坐在自行車橫槓上，到了向陽的背風處讓他下來活動活動，那情景我至今仍歷歷在目。

一九六六年文革開始，平日很喜歡孩子的楊校長被打成走資派，有的學生故意套問我們孩子：「楊校長是好人還是壞人？」孩子回答是好人，於是我們就有了一條新罪狀。

這時候孩子剛好到了上學的年齡，他的小學五年、初中兩年、高中兩年全在文革時期，這段時間文革前舊課本全部作廢，學生每天在參加公審大會、遊行歡呼、學工學農學軍、背老三篇和語錄、讀報紙批判文章的過程中度過，文化基礎很差。