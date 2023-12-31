阿彩的兩岸三地人生(下)

正如任何事情有巔峰也會有谷底。由於激烈競爭，特別是八○年代後期，很多中資背景的公司進駐香港 後，阿彩的羊毛衫廠很快就從輝煌時期暗淡了下來，沒幾年羊毛衫滯銷，廠子虧本經營。

而那時，阿玲的弟弟們在澳門 發展得也不好，但他們卻經人介紹和協助，從澳門度過海峽，去到台灣謀生。他們在台灣既合法出賣勞力，從事做地盤（建築工地小工）的辛苦活，也參與一些介於非法合法之間的灰色地帶營生，從而賺了一些錢。阿彩在阿玲的鼓動下，毅然關掉香港虧損的羊毛衫廠，舉家移居台灣。

阿彩剛到台灣的時候，也只能先從做地盤開始，邊做邊找尋其他機會。很快阿彩就發現，與建築工地相關的一些邊角小工程沒什麼人願意做，比如修建圍牆、門口的大埕，還有維修公路。於是他就開始和別人一起入股承包這些小工程，這樣雖然比親自做小工收入要好些，但還是很辛苦。這時候阿玲發揮了她的強大社交能力。

阿玲在香港由於語言的限制，以及連著又生了兩個孩子，所有精力都放在照顧家庭上，對阿彩的事業基本上沒有幫上忙。隨著孩子長大，又到了同樣講閩南語的台灣，她簡直如魚得水。

她廣交朋友，努力向別人學習，積極融入台灣社會，然後阿彩註冊了一家建築公司，參與競標那些建圍牆、修公路的工程。中標後如果利潤 高，就組織工程隊自己做，反正她有四個弟弟以及弟弟們的朋友可以同心協力一起幹，利潤低的工程就承包給別人。一家公司吃不飽，她就接著再註冊一家，她總共註冊了三家建築公司，可以同時競標好幾個工程。

靠著這幾個建築公司，阿彩夫婦在台灣賺得盆滿缽滿，不僅在台灣過著有車有房的中產生活，還寄錢回來給自己蓋了一座西洋風格的別墅。阿彩別說在我們村裡，就是在整個閩南地區的一幫同齡人中，也稱得上人生經歷最豐富多彩，創業最成功致富的才俊，而且是橫跨兩岸三地的獨一無二經歷。

但長期的奔波勞作也讓他失去了健康，最近幾年，他竟患上了腦萎縮，過往的人生經歷和記憶，正在慢慢地淡忘和消失，現在只能定期拜訪醫生天天與藥為伴。台灣有完美的醫療保障制度，所以他一天都不敢離開台灣，連楊伯母去世，他都無法回來。

阿彩生病以後，阿玲一下子大徹大悟，對很多事情看得很開，人也變得樂善好施。長期以來，他們夫妻不僅對自己的兄弟姊妹照顧得很好，近年來也開始像其他旅居菲律賓香港的同鄉一樣回饋鄉里。最近三年，阿玲每年給村裡的「老人會」捐款，在重陽節這一天，宴請村裡所有七十歲以上的耆老；春節來臨，村裡每一個七十歲以上的老人都會收到阿玲和其他人共同捐贈的五百塊錢人民幣紅包。

阿彩在我心目中一直是個高不可攀的鄰家大哥哥，雖然已經五十多年不曾有機會再見過面，他的兩岸三地人生也常常被蒙上一層神祕面紗，他總是像一個遙不可及的明星一樣閃耀著，我還是由衷地希望他能恢復健康，餘生平安快樂。