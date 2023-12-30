上海灘條條馬路都充斥私家車和出租車 ，而我年少時它們均屬子虛烏有，因那時它們並無生存權，所有屁股冒煙的小車一律歸公家所有。如一度眩目耀眼的上海牌轎車，據說是在自力更生旗號下用手工打造，能坐在車上遨遊的，清一色是政府官員或外國來賓。比上海牌更高檔的自然是紅旗牌轎車，更只有國家領導人才能享用。

普羅大眾能依賴的交通工具，唯有擁擠不堪的公交車，或是靠自己發力的腳踏車。若有人不想受擠公車之苦，又不願費力踩單車，還有個選擇就是租用三輪車，一種由人力驅動、擁有三個車輪和兩個座位的原始車輛。它實際上可算現代出租車的先驅，多年來曾為交通不便的滬上居民帶來可貴的通勤便利，有過不可磨滅的貢獻。

當然還可追溯到歷史書上描述過的黃包車，那種由「駱駝祥子們」不停奔波而艱難前行的單座車，拉車人被視為兩腳馬，體力耗盡，人道欠缺，所以在我懂事時的五○年代就已絕跡。

由於我家弄堂隔壁是一家大醫院，經常有不良於行的病人或家屬需要用車，所以弄堂口設有一個三輪車站，長年累月地排列一長串三輪車，隨時隨地可應召服務。

三輪車的座位一般鋪有白色布墊，可並排乘坐兩個成年人。客座後面有個可收放的擋雨篷，一旦下雨或太陽過烈就可撐起來遮擋。擋雨篷前方還有個門簾，拉起後可為客人阻擋寒風斜雨。車夫自己穿的雨衣其實就是一塊寬大橡皮，中間剪個洞套在頭上就成牢固雨具，頗有「一蓑煙雨任平生」的氣概。

客人未到時，車夫一般會坐在客座上，自得其樂地叼一支香菸打發時間，或是幾個人湊一起海闊天空地聊天，也有的會抓緊時間拿出車座下的打氣筒給車胎打氣，或是用油壺給車軸加油。

一旦客人從醫院裡出來，排在第一位的車夫就會先迎上去接客，雙方按路線議價，通常在幾元之間。因為上海設有三輪車管理部門，對不同車程定有粗略價目表，故車夫不能漫天開價。按照先到先接的原則，車夫們一般相安無事，只偶爾因路線遠近與方向順逆，也會引起相互間爭執，不過往往能很快協調平息。

車夫以壯年人居多，黝黑的皮膚顯示他們是堅韌不拔的討生活之人。他們長年累月必須穿風越雨，長途跋涉，盡力把客人安全送抵目的地。上海馬路上車輛和行人永遠川流不息，車夫只好不停地按車把上的車鈴警示，有時乾脆張嘴叫喚，只為讓行人避開。盛夏裡他們的工作似更不易，因為太陽酷如火燒，他們大都靠一頂草帽遮陽，頭頸裡綁一條毛巾用以擦汗，身上還掛個水壺不時解渴。我注意到不少人的腿肚子上青筋畢露，顯然是長期重體力消磨的結果。

借光於弄堂口的三輪車站，我父母為圖方便，有時就把三輪車當電召車使喚，尤其是去閘北區一個公交車到不了的親戚家時更依重它。父母常把我也帶上，反正座位上多個小赤佬無妨。

每次經過恆豐路大橋時車夫踩不上去，只能下車死命抓車把強拉上橋。此刻一些聚集橋頭的小毛孩，會爭著到三輪車後助一臂之力推車，一直推到橋中央；接著車夫重返車座，乘客便有義務給推車孩子賞錢，一般是每人兩分錢硬幣，可用以買零食吃。

回程時親戚家門口沒有三輪車站，我們只能站住路邊碰運氣，一看到有三輪車經過就去攔截，問人家去不去鳳陽路我家，直等到有一個車夫肯接待為止。與車夫其實還可討價還價，如還價後車夫不接受，父母會說：「那就算了吧。」掉頭就走，結果車夫反倒會追上來說：「就按你說的價辦。」那時沒有信用卡，全靠現金交易，父母有時會略多給些以表謝意。

印象中到七○年代後期，三輪車就漸呈被淘汰之勢，眼見馬路上浮現一批也可載兩客的摩托三輪車，明顯是用來取代人力三輪。我們根據它矮小又半圓的形狀，稱之為「小烏龜」，或者乾脆根據其馬達聲響稱為「噗噗車」。此車的缺點是不穩定，轉彎時速度稍快就會翻身，常出事故，後來就停止發展。到八○年代左右，各種四輪出租車相繼問世，大批湧上街頭接客，使得三輪車更趨沒落，直到最後走入博物館 。

有趣的是來美後，我居然在紐約這個大都市的中央公園附近，看到上海灘已銷聲匿跡的三輪車，它們跟招搖過市的馬車一樣，堂而皇之地穿梭於大小摩登車輛中間，載著來大蘋果觀光 的遊客閒逛，成為摩登時代讓遊客可篤悠悠欣賞市容的一種特殊運載工具。我不由得想，也許在上海的熱鬧旅遊景點，也可適當保留一些三輪車，算是百車齊放，給人們留下既可思舊又實惠可用的活骨董。