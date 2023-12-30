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台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

簽證

孫匯源

大陸象棋特級大師王天一，不久前為了參加在休士頓舉辦的世界象棋錦標賽，去北京美國領事館申請簽證被拒一事，在圈內引起了不小的漣漪，上了頭條新聞，使我想起了經歷過的簽證往事。

第一次排隊步入位於上海淮西海路美領館，是上世紀八○年代初。那天我陪大男去申請赴美自費留學，出門前他帶上高中畢業學歷證件、護照，以及剛收到的高考錄取分數單（高於重點高校分數線）。

我們在門口排隊，拿到第九號，進入大廳坐下等候。前面八位都因為二一四Ｂ（移民傾向）而被拒絕，見此情況， 聽到呼叫後，我們懷著忐忑不安的心情走上前去，生怕申請被簽證官員否決。可是當我們用不太流利的英語，說明去美自費留學意願，並出示了高考成績分數單，簽證官簡單問了我們幾個問題後，就在大男護照上蓋了章。

大男赴美後半工半讀，先在社區學院積累學分，然後再轉入聖地牙哥加大結業。八○年代末，我們夫婦和女兒赴廣州申請移居獲准，女兒也在聖地牙哥加大畢業（見圖）。

感恩節期間，大男全家與我們兩老在羅蘭岡聚餐。明年春天孫女在醫學院進修各科輪診結業，祖孫三代相約一起去鳳凰城參加她的結業典禮，到那時又會是一番新的美好氣象。

簽證 聖地牙哥 高考

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