樂在其中對對子(下)

有時候學生也會問一些很可愛的問題：「有沒有對不出來的對子？」「要是對不出來該怎麽辦？」我就告訴他們，有很多幾百年上千年都對不出來的對子，這些對不出來的對子就叫「千古絕對」。

說起這些令人著迷又絞盡腦汁的「千古絕對」，不由得想起一九九四年澳門 楹聯學會懸榜以「絕對求偶」 之名，徵求下聯的一個上聯：「明月照紗窗，個個孔明諸葛亮」。雖然許多楹聯愛好者應徵了好幾個下聯，但都沒有一個能夠令人滿意，比如「微風拂荷池，搖搖青蓮李太白」、「宇宙飄瑞雪，霏霏翔宇周恩來」、「蘭梅爭香日，朵朵荷蘭比利時」、「德音傳後土，官官敬德尉遲恭」。

這個對子的特點，是嵌進了著名的歷史人物諸葛亮的名和字（孔明），且又是複姓諸葛。「個個孔明諸葛亮」在這裡可以根據諧音，讀成「格格孔明諸格亮」，也即每一格窗戶的孔都現出了月光，把紗窗一齊照亮。因此難就難在下聯也必須有一個複姓的名人，才能對得上「孔明諸葛亮」，而且，上聯有兩個「明」字，三個ge（葛，個）的讀音都必須對上才算工整。因為實在太難滿足這些條件了，所以成了千古絕對。

我見過的另一個被稱作千古絕對的上聯，是二十多年前世界日報 刊登的絕對求偶「古文故人做」。那一陣世界日報幾乎天天刊登讀者應徵的下聯，什麼「千口舌甘甜」、「日立音心意」、「女口如心恕」等，總共有好幾十個，可惜都是些硬湊的拆字對，內涵意境完全對不上，至今似乎還沒見過一個與之匹敵的下聯。

對對子之所以令人著迷，在於它不僅雅俗共賞，而且有很強的趣味性，既陶冶了性情，又給生活增添了很多樂趣。對對子可以很難，也可以看起來很容易，容易到只要具備基本常識，難的不僅要調動所有的知識儲備，更要考驗文字功力。因此每對出一個好對，都會帶來極大的滿足感，和妙不可言的精神愉悅。

就拿我的老友們來說，自從對了「半山紅日半山影」以後，三天兩頭就有人要麼轉個妙聯給大家欣賞，諸如「公公公園談公事／太太太湖曬太陽」、「人生哪有多如意／萬事只求半稱心」、「天當棋盤星作子，誰敢對弈？／地做琵琶路為弦，我來彈琴！」

要麽發個對子讓大家對，「桃花映面詩千首，誰來對一個？」群裡的老少才子才女們紛紛摩拳擦掌，陸續發來響應之作，僅挑幾副為例：「柳樹扶風垂萬條」、「柳樹拂心意萬重」、「夜雨入心意萬重」、「流水載舟情萬重」。

有人覺得這幾個對子沒什麼難度，於是一個群友又搬來了一個據說至今沒有令人滿意的絕對：「小偷偷偷偷東西」。另一個群友說他正好有個髮小叫某侃，外號叫大侃，可以以「大侃侃侃侃南北」對之。有人擊節叫好，有人卻不以為然，認為是生拉硬湊之對，說只有侃大山，沒聽說侃南北，而且，「東西」既是方位反義詞又代表物品，南北則無此雙關含義。

另一個群友更厲害，他根據前一段母校廈門大學遭遇颱風暴雨 襲擊的事件，出了一個對子，並且斷言，他的對子一定會成為千古絕對。這個對子只有五個字：「廈大下大雨」。

群裡果然安靜了。因為大家都在搜腸刮肚找尋兩個同音字，且必須一個是名詞另一個是動詞的字來對「廈」和「下」，即便找到了，還得再找一個同時具備名詞和形容詞的字來對「大」。太難了！

而這恰恰就是對對子的魅力所在！讓你迷得欲罷不能樂在其中，讓你上窮碧落下黃泉，只為了尋找到旗鼓相當的字詞，以達到和諧對稱（對仗）之美。