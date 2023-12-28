樂在其中對對子(上)

前不久，在一個微信 老友群裡閒聊興趣愛好時，群裡一個老大哥突然拋出一個對子。曾經是資深記者的老大哥，回憶當年從農村到鎮上讀中學時，要越過兩座山和一個水庫，放學歸家時常常是傍晚五、六點鐘。有一天他看到血紅的太陽快要落山時，水面上一半倒映著黑黝黝的山，一半亮得耀眼，腦海中猛然蹦出一個對子「半山紅日半山影」，然後怎麼也想不出下聯，即使歲月的河流趟過了一個甲子，那個畫面和對子經常會在腦海中縈繞。

於是我們群裡的人紛紛幫他對下聯：「一樹綠芽一樹春」、「滿谷黃葉滿谷秋」、「六月白雪六月晴」，大家對得不亦樂乎。我即興對的「一湖碧波一湖陰」竟獲得大家謬讚，讓我竊喜了好幾天。這次玩對子，也再次喚醒了我對對子的愛好和熱情。

我曾經痴迷於收集各種對子或對聯。我覺得再沒有一種其他文學形式能夠像對聯一樣，僅僅兩行字就可以體現漢字結構、音韻、寓意、對偶之美。這兩行字既可以直抒胸臆，表明心志，概括人生酸甜苦辣，也可詠物頌景，昭示哲理，呈現世間喜怒哀樂。對聯詞句精煉深刻優美，集詩、詞、曲、賦、駢文，甚至散文、戲劇、小說之精華，兼收並蓄，融匯創新。對對子不僅是有趣的文字遊戲，也是文學和傳統文化的瑰寶。

早年我每看到一篇講述對聯的文章，或名人對對子的軼聞趣事，都如獲至寶，仔細品讀後，再把文章小心地剪下，夾在漂亮的筆記本裡收藏。後來，收集的文章和對子越來越多，筆記本夾不下，把這些剪報貼在本地發行的、類似於雜誌的華文周刊上，沒幾年居然貼兩大本厚厚的「剪報書」（見圖）。

在網路還沒普及的時候，閒暇之時，我經常會拿出「剪報書」翻翻。品讀著這些形形色色、氣象萬千的妙聯，領略著古今文人雅士的睿智和才華，對一個置身英語世界的中國人如我，猶如沙漠中汲取到甘泉一樣，深感幸運和愜意。不論是嵌名聯、疊字聯、拆字聯、同旁聯、頂針聯、數字聯、設問聯，還是婚聯、挽聯、戲聯、酒館聯、寺廟聯，以及妙趣橫生的無情對，我都讀得津津有味，興趣盎然。

在我的中文課堂上，我也給我的學生講古人對對子的軼聞趣事給他們聽，教他們玩簡單的對對子，激發他們學習中文的興趣和熱情。比如「墨」對「泉」，兩個字拆開來，上半部「黑白」既是顏色相對，又是反義詞，下半部「水對土」也相當合適，有學生大呼有趣。我告訴他們家庭成員也可以對對子：「哥哥／姊姊；哥哥寫作業／姊姊讀課文」、「爸爸／媽媽；爸爸打球／媽媽唱歌；爸爸喜歡打球／媽媽愛好唱歌」，這些十二、三歲的學生，經過指點，也能對出下面這樣的簡單對子：寫字／看書；下課／上學；綠葉／紅花；下雨／打雷；吃飯／喝湯；小白兔／大烏龜；大白菜／小黃瓜；春夏秋冬雨／東西南北風。

學到成語故事時，我跟學生說，很多成語都可對對子，如：守株待兔／緣木求魚；狗仗人勢／狐假虎威；胸有成竹／目無全牛。