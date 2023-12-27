新上海傳奇人物蔡光天(下)

學生有了，教師呢？頭腦靈活的蔡校長有的是辦法，他去了復旦大學、華東師大、上海外語學院這三座上海頂尖的設有英語系科的大學，找到最有名的教授，請他們來兼職。蔡校長開出的薪酬是教授們在學校薪酬的三倍，甚至更多。八○年代初期的上海還處於相對閉塞的環境，知識分子收入低微，都是過著苦哈哈的窮日子，哪裡看到過這麼多的錢！

蔡校長鼓動道：為改革開放，為同國際接軌，為國家興盛培養外語人材大方向正確。利用業餘時間，放棄周末休息，這個與原單位無涉。至於高薪報酬是社會對知識的肯定和尊重，何樂而不為。一大批最優秀的英語教授都成了前進學校的兼職教師，甚至連上海最權威的英語泰斗級人物「復旦兩陸」都被蔡校長網羅進來。

蔡校長為前進學校制定的的辦學宗旨：科教興國。二十四字治校座右銘：信息靈通、考慮周密、決策迅速、管理嚴格、獎勵有方、辦事高效。身體力行，他真正的做到了，蔡校長親自制定教學計畫，對學生開展多角度、全方位培訓和模擬強化等新型的教育方法。上海前進一時名聲大噪，僅用了兩年時間，報名就讀學生就衝破萬名大關。租借的校舍一再增加，上海各區各地都開設了前進分校。要說前進學校的教育質量還真是好，從中走出的托福滿分、GRE滿分的學生不在少數，甚至引起了美國托福考試委員會的重視，後來邀請蔡校長訪問美國，講授辦學心得。據統計，先後在前進學院的學員超過一百萬名，其中百分之八十以上後來都獲准出國深造了。

二十年後，年屆八十的蔡校長功成名就，全身而退。當年蔡校長曾被推選為三屆全國政協委員，「中國改革開放十大風雲人物」，名利雙收，紅極一時。若干年後，十大風雲人物中的九位都因為各種原因，或經營不善破產 ，或違規操作倒台，或觸犯刑法鎯鐺入獄。只有蔡光天一人屹立不倒，開設了二十六所分校，辦了十個企業，造了兩座前進大廈。生處名利場而不惑，片葉不沾，獨善其身，這才是真本領。

蔡校長的座右銘：不借錢、不放債，不做中人不做保，一生一世無煩惱。他重然諾，有擔當，對於好朋友有困難，他卻是挺身而出，從不推諉。二十年前我在上海看中一套房子，急於成交，手頭一時湊不齊，向蔡校長告貸五十萬人民幣。蔡校長一諾無辭，第二天去銀行開出支票 ，親自送來，不用借條，不要利息，真的是君子一言，肝膽相照。

蔡校長待友闊綽，卻自奉節儉，他雖然早已是億萬富翁，但每次出國，總是輕裝簡從，永遠乘坐經濟艙。他在舊金山總是住在中國城的HolidayInn，一個普通的三星酒店，為的是方便出門喝一碗熱粥。每天晚上自己手洗短褲襪子，能省即省。

那時中國的互聯網尚在起步之中，資訊相對閉塞，蔡校長一下飛機，先去搜集近一個月來的中英文報紙，關在酒店仔細翻閱，了解國際上的政治局勢，經濟動態。

他曾經多次說過：我有三大預言全部兌現。第一條是一九七六年老毛逝世，那時的全國人民還沉浸在悲痛之中，蔡卻說不出一個月，江青要抓起來，四人幫要倒台。果不虛言。第二條是一九九一年的蘇聯八月政變，得到消息時蔡隨即同友人說：沒有用的，不出三天就會平息。果然三天後戈爾巴喬夫控制了局勢。

第三條是當年中國A股慘跌，股民全部套牢。有一次工商聯會議上，蔡校長力排眾議，說道不出半年，A股將重新站回一萬點。四個月後A股竟然應聲而漲。蔡校長的這三個預言並非是他如諸葛亮般能掐會算，而是來自於他的勤奮努力，吸收各方面的知識，綜合反饋後所得出的正確結論。

蔡校長成國際名人，海外報紙爭相報導，美國名人學會上門頒獎，英國劍橋國際名人傳記中心邀約訪問，美國加州 頒發榮譽公民證書。美國兩屆總統老布希和克林頓，都特別邀請蔡校長參加總統就職典禮，他在美國一個人吸引了十四家中外報紙、三家電視台跟蹤報導，風頭絕不亞於時下的影視明星。

晚年的蔡校長依然是家中客常滿，樽中酒不空，五湖四海，朋友邊天下。他雖然退出江湖，仍然心繫天下，不甘落伍，不甘寂寞，直至八十八歲高齡逝世。蔡光天二十年內培養了百萬名學生，在當時的社會環境下，確實是矌古未聞的奇人奇事。我曾撰寫輓聯悼念蔡校長，評價他不平凡的一生：「光風霽月，花甲之年創前進，作育英才，造福百萬學子；天降英才，百元資金闖天下，名滿中外，鑄就傳奇人生。」(下)