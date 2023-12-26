消失了八卦雜誌的美髮店

新冠疫情 大流行期間，沒能定期光顧我跟了十多年的「Tony老師」。最近回去做了直髮燙，發現店內慣常供應的八卦雜誌統統消失，主要是就近光顧的中文書店沒撐過疫情，現在店內就只剩下報紙和基本的髮型參考刊物。

其實很早就聽說，香港 既勁爆而爭議最多的某八卦雜誌已在某某年歇業，現在只發行電子版。儘管如此，總還是非常不習慣華人 美髮店裡看不到一本八卦雜誌，難得給自己安排剪燙個頭髮來轉換造型和心情，竟沒有一點八卦來陪伴消磨，這還能叫「港式美髮」嗎？

在美國華人經營的「港式美髮」，手藝跟洋人比拚得過，價格又非常「唐人街」，店內給客人打發時間的報章雜誌確實是一絕。生意好的門店，採辦由港台空運來美的八卦周刊月刊，都是非常豐富而且多元的，美髮師傅們在這上頭多有願意下重本的共識，敢情就是要客人們在椅子上乖乖定坐，不管是排隊等上座、還是讓話不多的顧客可以埋首閱讀，這些雜誌扮演了默默招呼來客的重要角色。

謔而不虐的內容，儘量滿足了各種背景和年齡層的吸收程度，八卦雜誌和美髮店簡直就是天生一對，還以為這樣的組合會是海枯石爛直到永遠。

每次四、五小時的燙髮，可讓我那一頭天生捲毛起碼半年以上容易梳理，因此格外有儀式感。除了自帶一份三明治和飲料解決午餐之外，就是在這段時間裡囫圇吞棗，看完堆積在店內四、五個月甚至半年份的八卦雜誌。結婚分手劈腿離婚添丁添女，以及，誰過世了好幾個月我卻毫無聽聞，所有小道消息趁此機會一次消化。「Tony老師」知道我偏好這一口味，總會為我翻出堆積了有段時日的舊雜誌來，非常貼心。

香港八卦給我最大的印象，除了影視明星演員們的各類小道消息，便是港澳名媛與富二代的報導，一堆人頭彩照熱鬧得緊。此外，社會新聞、驚悚奇案、都市傳說，以及名人精英採訪、名家專欄文章與連載小說也穿插在內，一本雜誌裝滿了港人各種層面的生活縮影，愛看哪種隨選。

帶有一堆「粵語字」的文章我尤其感興趣，內容多為影視八卦，對我來說幾乎通篇是生僻字，據說要念出來才夠味。所幸可以直接討教腦勺後面的「Tony老師」，我的粵語文字庫應該有一半以上是從美髮店的雜誌裡面學來的。

自認不吝嗇花錢買書報雜誌，卻獨對八卦雜誌例外，上美髮店「順便看」成了我人生經驗中的慣性之一，好比身在家鄉時，去傳統菜市場買塊豬肉，必能順便要得到一把免費的青蔥一樣，已是約定俗成的「配套服務」，這份「港式情懷」，我發現很難隨著現狀的改變而拆解。

失落感是肯定有的，互聯網路如今就是個八卦村了，自帶手機無時無刻無所不八卦，還不浪費印刷紙張好像很環保。這更讓我懷念起那個埋首看完一疊雜誌，再抬頭喜見頭髮也被巧手整理得清爽宜人的唐人街港式美髮，每次離開髮廊之前，得去化妝間好好把手上沾染的雜誌油墨清洗乾淨的「結束儀式」，現也被防止新冠病毒傳播的宣導所替代。

再以後的港式美髮，總不能是輪到拿著剪子吹風機的「Tony老師們」來八卦吧？千萬不可以啊！