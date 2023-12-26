那天，秀峰表哥在微信 裡傳來一幅自己畫的草圖，題為「童年的樂園姥姥家」（見圖）。我和表哥都是在姥姥家長大的，姥姥姥爺在我未讀書前即已過世，懵懂記憶裡，姥姥家人多、熱鬧、溫暖，院子很大，可以撒歡地跑，跑到滿身大汗，被姥姥叫到屋裡喝糖水。年長我六歲的表哥，憑借著清晰的記憶，還原出上世紀六○年代末期的姥姥家，完善了對於姥姥家所有美好的追憶。

圖中所示，右邊是大門，與大門平行的是姥姥家北房的後房牆。背靠後房牆的簡易平房，是鄰居家的南房和油氈撇子（意即棚子）。東牆從北向南依次為東側門、東房和廁所。院子中間是葡萄架，每年夏季，葡萄長得又大又甜，葡萄架下也是乘涼避暑喝茶聊天的休閒處。

南牆是姥爺堂弟、我們稱之為成英姥爺家的後房牆。姥爺和成英姥爺感情篤厚，少年時一起從鄉下進城學徒，出徒後各自經營小買賣養家餬口，後來又相約一起在城東的東大街置產。南牆下有碾子、三棵榆樹、幾株綠植，一條斜坡，幾級台階即可通往成英姥爺家。

記得姥姥過世後，成英姥爺成了大家長，舉凡族中大事諸如大舅二舅分家等，皆由成英姥爺主持。舅舅姨姨們也和成英姥爺家的孩子們關係親厚，彼此和睦，來往頻繁。

西面一個四面透風的簡易棚子，是二舅家搭建的野灶間，夏季時的室外廚房。西牆外面即是二舅媽的娘家，牆上原本沒有門，二舅家的孩子們往返其姥姥家經常翻爬牆頭，久而久之牆體塌陷變成一個豁口。

面對葡萄架的老者便是我們的姥爺，大家族的大家長，正自坐在小桌前自斟自飲，桌上一壺燒酒，一碟豬頭肉。據說姥爺晚年有個嗜好，幾乎每天傍晚總要燙一壺燒酒，不多不少整二兩，天冷時盤腿坐在炕上喝，日暖風和時坐在院子裡喝。

姥爺生前對我極盡寵愛，但是我對他的記憶殘缺不全，不完整的碎片，夢境般朦朧。如果不是秀峰哥的這幅草圖，全然不記得姥爺曾經坐在小桌前，一邊喝酒一邊看著滿院子的後輩兒孫各行其是各司其職。透過這幅畫，可以想像姥爺一定有個幸福而知足的晚年，兒孫滿堂，承歡膝下，其樂融融。撩開歲月的面紗，彷彿看到姥爺捋捋白色鬍鬚，斟一口燒酒，就一塊豬頭肉，品嘗享受著尋常人家的煙火氣息。

姥爺旁邊不遠處，蹲在地上的中年漢子是大舅，正在盆裡搓洗抹布準備擦洗自行車。大舅出了名的講究，每天下班回家第一件事，先用雞毛撢子把身上灰塵仔仔細細拍打乾淨，然後開始擦自行車，直至把車子擦得倍兒亮如新，然後才放心吃飯。

院子西面站立的年輕婦人是二舅媽，正在餵雞。其中那隻黑色的烏雞，後來跑到東牆外的菜地誤食打了藥劑的菜葉子喪命。大舅和二舅媽在我出國後的幾年內相繼猝然離世，世事滄桑，生命無常，一九九五年的那個夏天，成為我與大舅和二舅媽的最後訣別。

院子中央跳皮筋的女孩，是大舅家的二表姊靜、姨姨家的秀娟姊和她們的閨蜜芳魚姊；葡萄架下踩著板凳想要摘葡萄的小女孩，是大舅家的三表姊小英子；後面玩彈珠的男孩便是秀峰哥、大舅家的潤平哥，還有二舅媽的弟弟，站在旁邊觀戰的綠衣服男孩，是二舅家的潤紅表弟；在西面玩汽球的兩個小女孩，是二舅家的秀梅姊和我。

那時的我剛剛學會走路，跌跌撞撞，對於秀峰哥畫面裡的場景，並未留下些許記憶，但是一個大家庭三代同堂的親情，卻溫暖了我半生歲月。我的那些哥哥姊姊們，多年以後依然彼此相助和睦共處。每次回國相聚，一壺清茶，幾碟蔬果，閒話家常，手足情深，而對於姥姥家的回憶，則是永恆的主題。

院子東面有一扇小側門，門外有一片小白菜地，菜地中央有一口甜水井，每天黃昏時分大舅穿過菜地去挑水，我則蹦蹦跳跳跟在後面。對於菜地旁邊的這一片空地，卻毫無印象。據秀峰哥說那塊空地是二舅、大姨家的虎德表哥和一幫大朋友們的天堂，畫裡的他們正在玩鐵蛋珠珠。

姥爺姥姥相繼過世以後，大舅二舅隨即分了家，分別拆掉舊屋，蓋了新房。二舅把原來的大門洞換成一扇小門，新房的入間深了好幾尺，院子的空間縮小。大舅家後來又分別加蓋了東房和一溜南房，二舅家加蓋了一排西房，院子更被擠壓成狹長的一方天井，鋪上了方磚。從媽媽記事起就有的葡萄架消失了，長滿毛毛蟲的三棵榆樹也被砍掉了。這幅草圖裡的姥姥家早已面目全非。

出國多年，夢裡夢外，但凡想起故鄉，總會想起姥姥家。而姥姥家依舊是老屋舊院，我們也依舊是兒時模樣，似乎潛意識裡一直在忽略甚至刻意淡忘所有的滄桑變化。

地理意義上姥姥家的院子，已漸漸離我遠去，消失於蒼茫歲月裡。但姥姥家已變成意識意義上的一種象徵、一個符號、一幅圖騰，童年記憶的起始與歸宿，故土鄉愁的原點與終點，所有的美好與溫馨，凝結成心靈世界的一座豐碑，支撐和寄托生命裡所有的回憶與念想。