有許多年，大紅袍於我來說都有些神祕、遙遠。武夷山隱藏在中國東南一隅，大紅袍長在武夷山的懸崖峭壁上，又聽說大紅袍生長的環境山水清奇，鐘天地之靈秀。時至今夏，終於有機會來到這裡。六月裡從酷暑中的北京，隨美國華僑華人 文化采風團來到氣候宜人的南平武夷山--世界文化和自然遺產的雙遺聖地，彷彿來到人間天堂，為赴一場久遠的約會。

那山，那水，那茶，所到之處都令人留戀，這種沉浸式的茶文化體驗，很難用語言來表達。武夷山岩茶有什麼特點？除了武夷山獨特的氣候和土壤，他們怎麼能做出這樣的好茶呢？

根據記載，武夷岩茶發源於商周，興盛於唐代，輝煌於宋元，創制於明清，復興於當代。武夷山被稱為烏龍茶和紅茶的發源地。

到南平第一天，就有機會近距離了解大紅袍的「前生今世」，品嘗到大紅袍茶的極品。我以前曾喝過市面上的大紅袍茶，但印象中每次喝的味道都不相同，來到武夷山才知道，市面上買的一般都不是純種的大紅袍。

大紅袍的名字就讓人浮想聯動。有人說大紅袍此名來自於該樹清明時節嫩芽紫紅的顏色，另一說則源自於民間一個美麗的故事。

周一早上，我們參觀了武夷山國家公園燕子朝生態茶園，了解歷史和茶文化。茶藝師告訴我們大紅袍的由來，以及「大紅袍」到底指的是什麼。

首先，它指長在九龍窠的懸壁上大紅袍母樹，僅存六珠，遊客還可以去仰視拍照。

大紅袍母株的生長環境得天獨厚，終年有水從岩頂流下，帶著岩頂所累積的養分，形成恰到好處的灌溉。另外，由於母株所處的岩石位置，日照時間短，能夠擋住中午猛烈的陽光，但是反射的太陽光又能回照到母株，由於這種特別的生長環境讓大紅袍母株彌足珍貴。

據記載數百年歷史，大紅袍母樹的年產僅有數斤，為武夷茶之魁，世人難得一品其真味。為了保護大紅袍母樹，自二○○六年起，政府開始對大紅袍母樹進行停採留養。在八○年代大紅袍開始插穗繁殖，由九龍窠母樹二號經過無性繁殖而來，一般稱為「純種大紅袍」。

大紅袍的純種後代，價格也是很貴的。市面上絕大多數大紅袍只是一種茶的商品名稱，它由各種茶葉拼配而成，以達到近似大紅袍的口感。

參觀一天後，接待單位安排我們晚上去看一場大型演出「印象大紅袍」，大家都很期待。不料晚餐後，剛走出餐館，天下起了傾盆大雨，以為雷陣雨很快就會過去，卻不料雨下個不停。我們到劇場門口拿票，服務生在入口處從容不迫地給每人發了一件雨衣，我們跟著人流冒著大雨走進露天劇場。

這是一場張藝謀設計的、在名勝 現場的沉浸式演出，以山水為背景，天地為舞台。我們穿著雨衣，坐在一排排濕漉漉的長椅上。我心想那麼大的雨會不會取消演出啊？身邊的朋友說不會的，這類演出風雨無阻。

快七點了，觀眾席上坐無虛席，對面的山上似乎有人走動了。恰在這時，突然一陣電閃雷鳴，觀眾在驚嚇中四處環顧，尚未分辨是天公暴怒還是人間狂歡，又是一陣轟隆隆的雷鳴，亮晃晃的閃電。

舞台上的燈光亮了，閣樓上的燈也亮了，演員們上場，上千名觀眾目不轉睛。突然間舞台旋轉，觀眾席也在旋轉，原來這個巨大的觀眾席設計成了一個可以轉動的大茶盤。

大雨嘩啦啦地落下來。強力的燈光從上照下來，只見雨珠密集，延綿不斷，一道道雨簾整整齊齊地飄落在眼前。看戲至此，仍無法確定雷鳴和閃電真假，一時這一道雨簾究竟是舞台特技，還是天公降雨。大紅袍的傳奇故事在舞台上徐徐展開，那個上京趕考的秀才在山間小徑向我們走來，天心廟老方丈在青山綠水中向我們走來……。

傳說古時，一位窮秀才上京趕考，路過武夷山時，腹痛病倒在路上，被天心廟老方丈看見，他泡了一碗茶給秀才喝，秀才便神奇地病癒了。後來秀才金榜題名，中了狀元，還被招為駙馬。狀元前往武夷山謝恩，在老方丈的陪同下，村民前呼後擁。

狀元到了九龍窠，但見峭壁上長著三株高大的茶樹，枝葉繁茂，吐著一簇簇嫩芽，在陽光下閃著紫紅色的光澤。狀元命一樵夫爬上半山腰，將皇上賜的大紅袍披在茶樹上，以示皇恩。等掀開大紅袍時，三株茶樹的芽葉在陽光下閃著紅光，眾人說這是大紅袍染紅的。後來，人們就把這三株茶樹叫做「大紅袍」。

雨一直在嘩嘩地下著。山在轉，水在轉，舞台在轉，時光回到六百多年前。

我的眼鏡上都是水珠和霧氣，眼前看不清了。擦了擦眼鏡，把雨衣的帽沿上方向外拉直，擋住臉部。除了手和腳，身體的其他部位都被雨衣裹住了。

一場半小時的激情表演，演員們在雨中、在舞台上、在山林間健步如飛，這場雨完全被他們征服了。音樂時而纏綿，時而激昂。舞台上燈光變化莫測，製造出如夢似幻的效果，最後是集體亮相，「村民」們盛情招待大家喝大紅袍茶，我不知這帶著新鮮雨水的大紅袍茶會是怎樣的味道？演出結束了，雨也開始變小了，剛走出劇場，雨神奇般地停了。我深深呼吸了一口濕潤的空氣，彷彿又回到人間，但思緒仍停留在印象大紅袍裡。

回到飯店，洗漱更衣完畢，憑窗盤坐，看著窗外晴朗的夜空，我燒水，恭恭敬敬地泡了一杯大紅袍，以南平武夷山的方式，倒茶，沏茶，喝茶。這岩茶的韻味，把我帶到幾百年前的古道山澗。我恍惚看到那片霧濛濛的青山綠水，群峰相連，峽谷縱橫，九曲溪縈回其間，九龍窠的懸壁上幾珠大紅袍母樹的芽葉在陽光下閃著紅光。

這山、這水、這茶，好一場難忘的武夷山茶會！