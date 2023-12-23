刻蠟板，始難忘(上)

我曾搬過五次家，能捨棄的東西盡量捨棄，唯有鋼板、鐵筆與油印小報，我一直都在精心保存，因為那是我青春時期的美好回憶。

那年我十六歲，在一所大學機械系技校讀書。我們那時所上的專業課十分有限，大部分時間都用於下廠勞動、政治學習與學農學工。一年後，機械系成立宣傳組，辦起每周二頁十六開紙的系油印「機械戰報」，我和其他四位同學便成為宣傳組成員，我為組長。

輔導員為我們送來十六開的蠟紙、鋼板與鐵筆，這是我頭次接觸到它們。原以為用鋼筆寫與用鐵筆寫是一碼事，可萬沒料到，鐵筆根本不如鋼筆好使，蠟紙也比普通紙嬌氣得多，鐵筆與蠟紙一接觸，就會產生一連串的窟窿。下面墊著鋼板，蠟紙放在其上，然後用鐵筆在蠟紙上寫字，這既不能用力，又不能不用力，勁兒使大了，蠟紙上就會出現窟窿；勁兒用小了，字在蠟紙上無法生根。急得我直跺腳，不停地撕毀蠟紙。

好不容易勁兒使對了，才刻完一篇文章，可用油墨印刷時，卻發現蠟紙上字跡模糊，時有漏油，僅油印了三十多張小報便無法再印了，我心裡好不煩惱、委屈。

好在有位同學中學時刻過蠟板，他耐心地教我掌握刻蠟板的技巧，如怎樣握筆、用多大勁兒刻。在同學的指導下，我逐步掌握了魏體、隸書等美術字的刻法，最後每張刻好的蠟紙能油印五百多份小報，把我高興得不知說什麼才好。

每晚，無論是學習之餘，還是勞動過後，我們四位小組成員都會準時聚集到宣傳組那個十五平米的小屋裡，相互轉達系團委工作方針，交流各連信息動態，總結好人好事，批評不良傾向。然後，掏出各自收集、採訪到的稿件，進行撰寫、修改、整理、刻印。

每次印刷時，我們的臉上手上不小心都會塗上油墨，這時友善的相互取笑聲會不絕於耳。有時已到午夜，我們大家趕稿子、刻蠟板、印小報才剛完成，返回宿舍樓時已是萬籟俱靜，我們便躡手躡腳地回到各自宿舍。

那時，我們的文化生活十分枯燥，允許閱讀的書籍特別有限，觀看文藝演出和電影的機會屈指可數，於是，到宣傳組刻蠟板印小報便成了我的業餘愛好。每當看到自己的文字見諸於小報，每當散發著油墨清香的小報上的各種字體呈現在目時，我的內心都會充滿了喜悅與驕傲。

兩年後，我們技校畢業，輔導員將那套鋼板、鐵筆與蠟紙贈送與我。