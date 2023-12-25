三十幾年前，由於政局的變化，因緣際會我來到美國的俄勒岡州，受不了寒冷的天氣又移居洛杉磯 。很多我以前的學生也和我一樣，在一九七五年南越淪陷後紛紛去國，在北美或歐、澳各洲定居。當接到我脫離鐵幕的消息時，他們奔走相告，來電話問候或登門拜訪的學生一時絡繹不絕。他們比我先來多年，對異鄉風俗、文化有切身的體會和經驗，我也幸運得到他們的指引而生活漸上軌道。

記得有一年，我受邀到一個學生家中參加聖誕聚會，出席的舊學生不只住在鄰近的洛杉磯和長堤，還有遠從舊金山和西雅圖，他們盛意拳拳，熱情不減在越南 時的情形，臨走時，我們拍了這張照片留念（見圖）。

誰會料到，十幾年後，照片中的孩子竟然也和她們的父親一樣成為我的學生，如今她們早已是功成名就的醫師和工程師。她們的父親曾這樣開玩笑問我：「您是我的老師，照武俠小說中的說法，我應該稱您師父，孩子們也是您的學生，那他們算是我的同門師妹了，要是我的孫子、孫女也上您的課，我要叫他們做什麼？」其實，學生中兩代都是我的學生大有人在，不提以前越南的學生，在美國教過的學生，兩代都曾坐在我的教室的也不少。

學校的同事中，他們的孩子有很多都曾上過我的微積分課。有孩子正在上小學或初中的同事曾問我何時退休 ，他們擔心他們的孩子是否來得及上我的課，他們焦慮，我聽後也心戚戚然。望著鏡子裡的自己，歲月無情，頭髮斑白、風華不再，也難怪他們這樣問我。

我大半生習慣了站在講台上，登場容易退場難，對我來說，退休是一個令人忐忑不安的未知數。有些同事教得累時，或被學生激氣時，總期待可以早點退休，但我也見到很多已退休的同事，又按耐不住跑回來代課，他們說待在家裡天天無所事事，遲早會患上阿茲海默症。

我教了幾十年的微積分，學生們畢業後進入大學，大都選擇了炙手可熱的專業，如醫藥、工程、電腦、會計、法律、商業或教育，如今他們融入社會中各行各業，成為醫師、藥劑師、工程師、程式師、會計師、律師、教師等，是社會的中流砥柱。

我年過花甲，離古稀也不遠矣。對晚年生活，我欣賞劉禹錫的樂觀不拔：「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，羨慕辛棄疾的瀟灑悠閒：「而今何事最相宜？宜醉、宜遊、宜睡」，嚮往楊慎的豁達豪放：「白髮漁樵江渚上，慣看秋月春風」。我自忖：自然的定律沒有誰能抵擋改變，長江後浪推前浪，何須煩憂、恐懼？不如坦然面對。想到此，我就不禁釋懷。