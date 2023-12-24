與世界日報的美麗邂逅

初來美國時，因為忙於生計，沒有多餘的時間看報紙，所以我從來沒有關心過灣區 究竟有多少種中文報紙。知道星島日報是因為星島電台的宣傳，和我公公偶爾會買它來看。與世界日報 的緣分源於今年年初，我在家裡第一次看到這份報紙，公公說他平常光顧的那個報刊，當天只剩下這份報紙。

那天晚飯後，我無意中看到茶几上攤開的報紙，有一個「老物件情懷」的徵文，我讀了當天的那篇徵文後，腦中突然閃過一個念頭：我要寫一篇關於「電子詞典」的小故事。這篇小短文不用半個小時就完成了，可以說是文思泉湧，一氣呵成。當晚，我就透過電子郵件寄去上下古今版，並附上用手機拍的照片，沒想到第二天早上就收到編輯部的電郵，說我的小短文被錄用了。

這次與世界日報的美麗邂逅，喚醒我心中沉睡已久的文學夢。那篇小短文是我人生中第三篇發表的文章，高中時曾經在地方報刊上發表過兩篇豆腐塊的短文。自小我就酷愛文學，但是在高中文理分科時，由於不喜歡當時的歷史老師，我就選了理科。人生就是這樣有趣，事隔多年，不經意的一瞥，令我重拾我的興趣，開啟了我的寫作之路。

非常認同這句話，「夢想什麼時候開始都不晚，只要是在路上」。有了「電子詞典」後，我斷斷續續寫了十多篇文章投稿給世界日報副刊，有耕耘，也有收穫。看著一篇篇小短文變成鉛字，我心中充滿了成就感。

想起自己初來美國時，為了盡快適應新生活，白天上班，晚上學英文，相當長一段時間裡我不敢去圖書館 借中文書看，為的是保留自己學英文的時間和激情。現在，為了寫作，我有針對性地閱讀一些文學作品。

重讀中文書籍，我逐漸發現了中文的文字之美、語言魅力，和中國文化的博大精深。可以說，與世界日報相遇這個契機，激發了我的求知欲，引領我走進更廣闊的文學世界。唐詩宋詞、古典文學、西方文學，文字讓我能夠突破時空限制，與先賢們促膝長談，也滋養著我在現實生活中日漸失落的內心。

因為在世界日報副刊發表了幾篇小短文，受我的影響，我公公現在也喜歡看副刊的文章，他說這些文章怡情養性，與老百姓生活息息相關。還記得那一天他正在安靜地看報紙，突然間對婆婆大叫起來：「老太婆，你上報紙啦。」原來，那天家園版刊登了我的文章「與婆婆相處之道」。

現代資訊發達，電視、網路各種節目層出不窮，傳統報業面臨前所未有的生存壓力。世界日報從創立到現在，能夠屹立不倒，與其面向大眾，放眼世界，不斷改革，與時俱進的辦報精神有很大關係。除了傳統的紙質報紙，世界日報還有電子版，方便我們從網路、電腦、手機等各種電子媒體閱讀報紙。

拿我較為熟悉的副刊來說，世界日報副刊辦得頗具特色。它成功的原因是貼近大眾生活，而不是高高在上的艱深理論；它歡迎廣大讀者投稿，既允許自由創作，也提供主題徵文；它凝聚了一大批喜愛文學的文友踴躍為其投稿，如果一個副刊只是請幾個專欄作家助陣，沒有了讀者的積極參與，也就沒有百花齊放的爭鳴。如果副刊能夠多刊登一些文壇消息，多組織一些文友的交流活動，就更加錦上添花了。

來美國差不多二十年了，與世界日報的相知相遇，還不到一年。生活的忙碌，令我們二十年來擦肩而過，沒有相會，但這遲來的緣分卻是如此美麗動人，懾人心魄。現在，每逢我經過雜貨鋪，看見擺在架子上的世界日報，我都駐足停留一會，心中倍感親切，「嘿，老朋友，原來你在這兒。」