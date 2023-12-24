刻蠟板，始難忘(下)

一九七五年，我被調到高校校報工作。校報為鉛印，本以為從此與鋼板、鐵筆、蠟紙無緣了，怎料，轉年發生了大地震 ，鋼板、鐵筆便又成為我的好夥伴。

地震中，房倒屋塌一片狼藉，印刷廠陷於癱瘓，鉛字塊撲倒在地，學校決定在地震棚辦油印校報。學校發給我們幾塊鋼板，但大多生鏽，無法使用，文具店在地震中東倒西歪，鐵板無處去買，我便從家中取回鋼板、鐵筆。

那時，辦公樓無法進入，學生通訊員便都吃住在地震棚裡。油印校報每周出一期，刻蠟板的活兒自然落在我和另一位學生通訊員頭上。這時我的蠟板字大有長進，學會了宋體字、會刻文章標題；我還能邊刻字邊排版，寫文章直接用鐵筆將腹稿刻到蠟紙上；我還學會用火柴餘熱填補蠟紙上刻壞的窟窿。我們在工作中常常歌聲陣陣，笑語聲聲，不時有人講個笑話、說段繞口令，大家都把辦抗震報視為一種精神享受。

最難忘的，是多次與數千名工農兵學員一起去農村參加麥收，我的任務自然是辦油印小報。每次去農村辦報都是三天一期，這讓我的寫作能力、採訪能力有了突飛猛進。農村條件很差，又逢地震，大家都住在地震棚裡，外面下大雨，棚裡下小雨；白天棚裡暴熱，晚上冷得出奇。沒有桌椅，我們就盤腿坐在地上刻蠟板。

白天我們四位成員騎著自行車，到各營（每個營為一個點，每個點相距十幾里到幾十里）田間地頭採訪好人好事，收集學員們撰寫的稿件，然後回棚寫稿、改稿，晚上刻印。農村晚上經常停電，我們便秉燭夜戰。轉天一早，我們分別將油印小報捆在自行車後衣架上，送往各營。

一次，為趕寫一篇報導師生冒雨搶救麥子的動人事蹟，我和一位女通訊員從清早開始採訪，然後寫到夜晚，一直沒闔眼。轉天一早，愣是將一篇七千字的通訊寫完、刻好、油完，並送到各營。由於睏倦難捱，到自動化系所屬四營送完油印小報後，我倆睏得睜不開眼，倒地便睡，害得領導派人四處尋找。

一九七八年三月我考上大學後，作為系宣傳委員的我，又奉命辦起系油印小報（見圖）。小報刊登的是學生習作，有小說、散文、隨筆、評論、詩歌等，開始是二頁八開紙，後改為二十六頁十六開紙。我們正趕上胡耀邦改革開放言論自由的好時代，我們的小報便成為不斷探索爭鳴、勇於各抒己見的自由園地。畢業後，市報社、電台、電視台的十幾位資深主筆，都曾是我們的小報的編輯、作者。

我總是利用中午時間刻蠟板。由於經費不足，沒錢買花樣鐵筆，就請朋友在工廠幫忙車了一套。有時我一氣兒刻了多頁蠟板，感覺胳膊痠痛手發麻，但一想到作者的作品就要在自己手中誕生，即將伴隨蠟紙、墨香見諸於報端，一股自豪感使命感便油然而生。

畢業後，隨著複印、電腦打印等現代化印刷手段不斷翻新，油墨印刷早已無用武之地，但每每看到自己曾經刻寫過的文章，回憶起自己年輕時的勤奮刻苦，不講報酬，義務勞動，便覺得沒有愧對自己。對鋼板、鐵筆、蠟紙的厚愛，其實是對自己曾付出的一切努力與忘我奮進精神的格外眷戀與珍惜。