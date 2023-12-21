海內存知己 他鄉遇故知

我小學和初中分別就讀廣州和澳門 培正學校，學校主辦機構是基督教浸信會，辦學認真，採取美國教育制度和教學方法，傳授知識同時也注重德育和體育，師生關係密切，同學間友愛互助。

學校每年級都設有自己的級社，社有社名，如我們一九五四年高中畢業那屆名為匡社，分處廣州、香港 和澳門三校都使用相同社名，同樣校服，同樣的校風。畢業離校後，同學間彼此都有聯絡，以校徽為榜樣，互稱紅藍校友。校友分布全世界，各地建有同學會，每年都選擇一個地方召開全世界同學會大會，各地校友前往參加，歡聚一堂。

畢業多年後，我重回香港，學校組有包括香港、澳門分校的香港同學會，經常組織活動，編有同學錄，附有同級同學個人地址電話，省港澳在內同級同學達百多人，在美國也有不少校友居住在洛杉磯。

今年初老妻因病在美國離世，兒子為虔誠基督徒，邀請教會傳道來主持妻子追思崇拜。交談時知道傳道也是培正中學後期校友，還說教會教友中，也有一位T君是與我年齡相近的同校老同學。

喪妻療傷期間，重新開始探索自己人生，兒子也鼓勵我參加教會活動，我決定出席當地教會主日崇拜。經傳道介紹，事前先與T君電話聯絡，果然T君是與我同屆畢業匡社社友，不過他入讀的是香港培正，而我是澳門分校。我們約定在教堂主日崇拜時見面，T君十分高興，還說要打一條紅藍兩色的校服領帶相認。

在教會活動中第一次見到T君夫婦，彼此相談甚歡，所受的文化教育和生活環境相似，大家毫無隔閡，才第一次見面，像認識多年老友似的。

妻子追思紀念儀式舉行，只邀至親好友出席，不想麻煩他人，豈料T君夫婦不聲不響出現靈堂，令我相當感動。T君安慰我，祈求上帝、耶穌基督拯救我，我深信他們夫婦是上帝派來的天使 。以後每次出席教會活動，我都坐在T君夫婦身邊。離校七十年後才認識到的同班書友仔，一下便變成終生的摯友。

有次見面，T君出示一張舊日剪報，正是我多年前在世界日報香港副刊版的文章，內容提及培正學校級社及同學會活動，他覺得文章寫的事情與自己有關，剪下來作紀念。原來我與T君早已有精神交往，友誼早就開始了。

「海內存知己，天涯若比鄰」是唐代詩人王勃名句；「他鄉遇故知」是人生四件大樂事之一，真的一點都不假。