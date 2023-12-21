上世紀一九六二年來美留學，迄今整整六十一年，這期間除去六年的求學生涯，到二○○二年退休為止，總共在美國職場三十四年。幾十年來，在求職、面試、工作轉換、人際關係、專業發展、公司福利 等方面，累積了不少經驗，其中有好有壞。這些經歷，都是二十多年前的事，疫情之後，美國整個社會有了很大的改變，職場方面也與以前不一樣了。

記得在念碩士學位將近一年時，考慮暑期打工的事，那時絕大多數的同學都遵循往例，去中餐館打工。聽老學長說，餐館工作不但辛苦，而且賺的錢也有限。當時我想嘗試一下另類的暑期工作，找個與自己所學有關的，於是在學校圖書館找了本介紹美國私營企業公司的書，發出四十多份求職信。

不久陸續收到回覆，絕大多數都是拒絕信，僅有一家答應雇用，月薪五百，照當時的生活指數來說（例如：汽油二十五分錢一加侖），還算不錯。三個月下來，不但賺到了爾後的留學費用，而且工作經驗對畢業後找事幫助很大。

在快拿到碩士學位時，開始找工作，申請信寄出後不久，接到芝加哥近郊的一家公司回函，邀請面試。才來美國不久，對工作面試相當生疏，也很緊張。面試前一天，買了張從聖路易到芝加哥的灰狗巴士來回車票，扺達芝城 後，夜宿叔叔家，次日就搭乘短程火車去面試，一切順利。

離開時，公司人事處主管問我怎麼來的，我照實回答，他說我為何不坐飛機與住宿旅館，因為一切面試費用，公司都會支付。或許公司當局看我人老實，又很節省，不久之後，就提供我一份工程師職位。工作一年後，發現公司給我的年薪，遠低於芝城市區同性質的工作，當時職場需求大批工程師，在極短時間內，就找到年薪比原先高約百分之三十的工作。這經驗告訴我，年輕要勇於跳槽，尋找理想工作。跳槽除了增加收入，還可獲得不同經驗，對未來事業有極大幫助。

念完博士學位後，在一家與國防工業有關的公司做研發工作，幾年後升任一單位主管。新來一上司，非常喜歡發表論文，在他手下工作的人，任何論文著作，都要把他的名字掛上，不管他對這論文是否有所貢獻。

有次與其他公司的一位同仁合寫了篇論文，沒將他的名字掛上就發表了，這下可得罪了他，其後不斷刁難我工作，年度考核也給得不好，讓我無法長久忍耐，乾脆辭職不幹，跳槽到另外一家同性質的公司去。年齡漸增，原本打算在這家公司做到退休，因為人際關係影響，不得不換新公司。

美國這社會，日新月異，變化很快。一般公司，都鼓勵員工參加與他們工作有關的專業學會與會議，科技研發人員，尤其要經常汲取外界的最新發展，才不至於落伍。平時除了閱讀有關專業刊物以外，直接參與科技會議並發表論文是最佳捷徑。這種活動，還可以增加在同業界的知名度，如有需要轉換工作時，對方也知道你過去做過什麼。

八○年代國防工業鼎盛時期，經常接到「獵頭人（Head Hunter）」的電話，說某某公司需要你這樣的專業人才，年薪開多少，是否有意跳槽？這就是知名度引發的後遺症。

美國的公司一般來說，員工福利都很不錯：有的公司給終身退休金 ，有的公司沒有退休金，但提供比市價低許多的公司股票，供員工限量認購。這些低價買入的公司股票，幾年以後會上漲不少，尤其是那些科技大公司，像微軟、蘋果公司等等，一、二十年之後，股價可能翻高十幾倍。

另外還有一種福利，叫做四○一K，是政府鼓勵員工積蓄的一個項目，私營企業也都有這種福利。員工照自己意願，從薪水中扣除不超過百分之六的錢，參加公司主辦的積蓄或投資的項目上。大多數的公司為了留住員工，長期為公司效力，會拿出相對你薪水百分之三（有的公司百分之六）的錢，購買自家股票給你，這些錢，不必付當年的個人所得稅。若干年後，這些股票就是你的了，這個時候，拿出來的錢就要付稅了。

別小看這鼓勵積蓄的項目，幾十年後，到你退休時，自己的百分之六，加上投資所得，與公司贈送的股票，是一筆很大的款項。

總結說來，美國職場還算平等公正，不管是土生土長的在地人，或是移民過來的，只要自己努力，天道酬勤，泰半都能達到自己心目中的事業目標。