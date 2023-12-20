在加拿大漂泊兩年後，先生於一九九七年夏初在德州 找到工作，自此定居於此。記得第一次走進華人超市 ，進門第一眼便看見了一摞摞的世界日報 ，一瞬間便吸引了我的注意力。

迫不及待地買了第一份世界日報，從此往後每去唐人街必定買一份，新聞、散文、小說，甚至廣告，從無遺漏，一頁一頁、一版一版看過去，字字不落。捨不得扔，報紙一直被放在沙發前的茶几上，整整一周，茶餘飯後閒暇時分，每坐在沙發上，便一次又一次捧起報紙，再讀一遍、兩遍，直至下個周末，再去買一份回來。

每周閱讀世界日報的習慣，延續了幾近十年，可以說，世界日報陪伴了初到美國那段寂寞和奮鬥的日子。

時光走進了新世紀，二○○五年那段日子賦閒在家，讀書讀報的時間陡然增加了許多。讀著讀著，突發奇想自己也拿起了筆，重新書寫久違的方塊字，開始寫一些短文，並嘗試向世界日報家園版投稿。

寫作於我，實為門外漢，只是興趣使然。本來抱著試一試的心情，沒想到不幾日便收到編輯的電郵，告知文章被接收擇日刊登。笨拙的文字將被印成鉛字，從世界日報的讀者變成作者，彷彿跨越一道陌生門檻，走進嚮往已久喜愛悠遠的一方天地，歡欣之情無法言述。

記得「爸爸的過油肉」、「搪瓷茶缸」和「大雪紛飛」等多篇文章相繼刊登，文章刊出的當日，特意開車到唐人街買一份報紙回來留作紀念，豆腐塊般大小的繁體中文，帶給我莫大的鼓舞和激勵。至今依舊保存著「爸爸的過油肉」和「大雪紛飛」的報紙原件，今日翻尋出來，泛黃褶皺的報紙，記錄著當初的心情故事，和世界日報長達二十多年的陪伴。

二○○六年夏季，重回職場，日日奔波，閒暇時間受限。雖然不再寫作，但依舊是世界日報忠實的讀者。彼時網絡已然盛行，但我還是喜歡買一份報紙回來，放在茶几上。周末晚間，坐在沙發上，捧起報紙，似乎已成為一種習慣，一種生活方式。一個個的方塊字，寄託著鄉愁、親情、奮鬥，和適應新大陸種種挑戰的心路歷程。

又是十年光陰倏忽而過。二○一六年失業在家，再一次重新拿起了筆，寫起了方塊字，也開始再一次向家園版投稿。時間充裕，便著手整理一些舊照片舊物件，寫一些隨筆散文所思所想，回憶過往歲月裡的酸甜苦辣。一日瀏覽上下古今版，正好有主題為「老照片」的徵文啟事，於是壯膽首次向上下古今版投稿，第二天就收到了編輯的留用稿件郵件。多年前曾經參加所在教會舉辦的一個文字訓練營，營會的主講老師鼓勵大家好好練筆，日後就可以投稿世界日報的上下古今版，所以在我的心裡，上下古今版是一個遙不可及的美麗的夢。猶記得當初收到郵件的心情，激動興奮更有滿足，拙文竟然被編輯青睞，實屬意外之喜。

後來又開始陸陸續續向副刊和世界周刊投稿，也有多篇文字相繼被接受發表。更令我感動和感慨的是，所有版面編輯們的回覆郵件，無論留用與否，遣詞用語總是那麼友好謙遜，陌生的繁體字裡透出中華傳統文化溫良恭儉讓的馨香之氣。尤其是上下古今版刊登前的一個星期左右，總會收到編輯的郵件告知具體刊登日期，敬業之外，更有對作者的尊重和重視。

正是因為編輯們不拒新人以文字為主的用稿原則，極大地鼓勵了跌跌撞撞攀爬在文字路上的自己。二○一七年之前，只是寫一些隨筆散文，記錄童年往事、親情友情、成長經歷，內容脫不開自身的侷限。從二○一七年開始，更是大著膽子往世界日報投了第一篇小說「雅麗」，竟然在幾天後就收到了編輯留用的郵件，而且以「寫得有趣」給予鼓勵。

從二○一七年至今，陸陸續續一直向家園、上下古今、副刊和小說版投稿，發表了大量作品。並於二○二一年初夏，結集出版短篇小說集「陽光屋」，且獲得二○二二年的海外華文著述獎小說佳作獎。與此同時，副刊發表的「父親的菜地」亦獲得散文佳作獎。二十幾年歲月，世界日報陪伴著我，一路走來，從最初看著眼暈的繁體字，到如今可一目十行地閱讀。世界日報於我的意義，不僅只是從讀者到作者的旅程相伴，更是有一種回歸傳統文化的洗禮和更新。

特別是從未謀面的編輯們的回文方式、語言風格，令我有瞬間回到民國的錯覺。一直較喜歡民國時期的作家，也一直喜歡在作家們儒雅、清淡和真實的文字裡穿越，品嘗濃厚的傳統文化味道，餘韻總是繚繞。而今，喜歡的、鍾情的、夢裡嚮往的民國風，竟在世界日報的文字裡找到，於我，何其有幸！