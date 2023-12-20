如果我說曾經使用算盤去謀生，大家就可以猜到我的年紀有多大了。退休 已經超過二十年的我，以前用過的工程書籍早已贈人或拋棄。但有幾件舊日謀生工具卻保留下來，雖然這些已被淘汰的物件再無用處，還是捨不得扔掉。

先從最舊的一件說起，就是相片中最前面的那把小計算尺（見圖），它最適合放在襯衣口袋中。我讀高中三那年，來了一位新的教師，他教數學和物理，教會我使用計算尺，這把小計算尺就是那時買的。那一年裡，他漸漸把我這個偏向文科興趣的人引向工科路。

一九六○年我開始工作，在香港 一間基礎工程公司任職。結構部門的主管精於使用算盤，其他的人也跟著使用，我們用它計加減數，用計算尺算乘除數，上班時，總聽見此起彼落的珠子敲打聲。我從打孔機拾來圓形紙屑，貼在算盤中間，作為小數點位置，方便運作。那時用來謀生的，就是圖中那個黑色算盤。

在大小計算尺中間的那把界尺，是比例尺，繪圖必須用它，它的來歷，卻有個故事。

我在美國工作的第一間公司，八年後被大機構收購，但在合約期滿後，舊老闆又帶著我一個人出來，重新開業。新公司接到第一項設計工程時，計算力學的人是我，繪圖的人也是我，因為全公司只有我一個職員，只好趕忙買一把長比例尺來應用。

四十四年後的今天，教我怎捨得扔掉這件紀念品。