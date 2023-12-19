一九四九年十二月，寒冷的冬季，加上國共內戰的恐懼，成都這個大都市在淒涼悲愴的氛圍中。機關學校都放假了，街上的商舖上了門板歇業，大街小巷空蕩蕩，親友見面的問候話就是：「準備好了嗎？」

那天下午，一部軍用卡車來接我們。鄰居們依依不捨地說：「快點回來啊。」「一定的，我們去避避就回來。」想不到五十年後才兌現了這句諾言。

飛機在台灣新竹機場降落，那時我八歲，眼前見到的，和家鄉完全不同。深冬十二月，脫掉棉衣換上薄衫。人們說話一句也聽不懂，滿街是卡達卡達人們穿的木屐發出的聲音，最好奇的是鑲在牆壁上的水龍頭。

上學了，我是全班六十一個學生中，唯一的外省人，被欺負，同學們說，他們不是中國人。老師上課說的話，台語、日本話、國語混在一起，我聽不懂也不敢提問，因為老師很凶，一不高興就打人。

我很想回家鄉，想念我的玩伴，可是大人們從來不提回老家的事，漸漸就淡忘了。我從國小升國中，升高中、大學，就業 ，還娶了寶島姑娘為妻，生了寶島兒女。開放探親後，又燃起回家鄉看看的念頭。

一九九九年夏季，終於踏上回家的路。那時沒有直航，一大清早從桃園起飛，到香港 轉機，折騰到下午四點多到成都雙流機場。當走到通關窗口，一眼看到穿中共 制服、戴五角紅星帽徽的海關人員，一股強烈電流通過全身，全身肌肉緊繃，血液賁張，要衝上去戰鬥。在台灣從小被教育「消滅共匪」，現在共匪就在眼前。

到了下榻的酒店，放下行李，迫不及待跳上三輪車，回老家去。沿著慶雲南街，到落虹橋街右轉就到了，可是眼前這完全陌生的地方，我的家呢？我走錯了嗎？努力的從記憶中搜尋兒時回憶。

落虹橋街，本來兩旁是一戶一戶高圍牆的深宅大院，是安靜高尚的住宅區，兒時在那寬闊的大馬路追逐奔跑。現在那些庭院深深的大宅院呢？馬路兩側是一棟棟的水泥樓房，人車川流吵雜，馬路變得很窄。當找到落虹橋街十八號，門牌號碼是我的家，可是本來我家寬厚高大，畫了門神的大門、高門檻、三進的大四合院，還有後花園，已了無痕跡，取而代之矗立著三棟住宅大樓。

記憶中美輪美奐的家，如今成了大雜院，我站在那裡，心中酸楚、悲痛。我從大老遠來，我日思夜想的家，怎麼變成這樣？看著大搖大擺出出進進的陌生人們，沒有人認識我，我也不認識他們，我幾乎脫口而出：「喂！誰允許你們霸占我家的？」

我到處打聽兒時玩伴的下落，沒有他們的音訊，他們去哪兒啦？我照記憶的方向，去找我上學的西蜀小學，也找不到，一位老先生告訴我：「早就搬走了。」

落虹橋街走到底，我記得有一個大操場，古時候是練兵的地方，叫做東教場，現在在操場上建了很多樓房，東教場沒有了。東教場外的城牆夷為平地了，護城河呢？我打聽了很多人，沒人知道，後來一位老人指著那大馬路：「在那下面。」

小時候很喜歡跟著大人去茶館，因為有說書、說相聲的、唱小曲的，更有很多好吃的點心，熱鬧有趣。尤其我對說書的著迷，他不但隨著故事情節變換音調，還會男女老幼切換聲音，說書生動得像演戲。現在的茶館，有人在打牌，此外什麼都沒有了，不再是熱鬧有趣的社交場所。

成都出名的賴湯圓，本來在春熙路，我在春熙路附近轉悠了大半天，打聽了很多人，也沒有找到賴湯圓的店。原來，賴湯圓已成為品牌，大量生產，在很多地方菜單上都有賴湯圓，口感也不再那麼驚人，不再有賴湯圓專賣店。

春熙路也翻新了，現代化的建築，平坦的道路，精緻亮麗的店，吸引著人們。很多世界名牌在這裡開店，變成禁止車輛通行的步行區。

我在成都出門特意坐三輪車，因為雞公車（又名孔明車）、黃包車（又名人力車）都沒有了，三輪車也即將淘汰。而且坐三輪車可以慢慢瀏覽風光，又可以和車夫道古話今。我要回去了，回我的家，台灣。酒店的服務員和前檯用鄉音說：「再回來耍啊。」再來玩的意思。去機場的路上，司機說：「機場馬上要改建，等你下次回來，雙流機場更大更漂亮了。」

這次回來看到成都的進步改變，令我驚訝，時代巨輪的輾壓下，所謂家鄉，只有地名沒有變，再也找不到了，不勝惆悵。其實家鄉，還是深沉地留存在我記憶中，永遠不會改變。