可父親讀這書實在艱難。在老家，大姊姊已經出嫁，小姊姊被送人做童養媳，弟弟才五、六歲，太婆已經六十多歲了，整個家庭都得要靠著祖母趕圩時賣茶水小吃一分一分地掙點錢，以維持全家人衣不遮體、餓一頓飽一頓的困苦生活。

父親心疼祖母和太婆，讀書這麼些年，他一分錢都沒有向家裡要過。每到周日、假期時，父親就跑到工地裡，幫人打土方，挑擔子，推板車，掙點微薄的工錢，勉強維持最簡單的生活。

看到父親學習如此出色，再看到父親家境卻又是如此貧苦，老師們不由地心生同情和憐憫。有位好心的老師，幫父親申請到每月三元錢的助學金，讓父親終於可以勉強吃上飯了。父親中學的班主任林其仁先生曾回憶說：江少華衣服最破舊，成績卻全年級最好，每門課程都在九十五分以上。

父親於一九五六年考入建於中華兒童新村舊址上的江西省贛州高級中學。中華兒童新村是蔣經國 先生抗日戰爭時期任贛南行署專員時所建，與正氣小學、正氣中學毗鄰，面積大，環境優美。在新環境裡，父親和以前一樣上進，每次考試都是全班第一，每逢假期都去工地打工掙生活費。

他成績好，為人謙和熱心，愛幫助人，而且性格樂觀，喜歡唱歌，很能和大家打成一片。所以，儘管他穿著簡陋，家境貧寒，但老師和同學們都非常喜歡這個聰慧懂事的年輕人。父親也在學校裡結交了一些知心朋友，大家常聚在一起聊天談心。

高三以後，大家開始認真準備高考 ，按父親的成績和天賦，老師們都覺得他是北大清華交大的料。曾有朋友問父親，你的夢想是什麼？父親答道，可能是學理當科學家，或學工當工程師，但最希望能成為一個作家。不料，這話傳到一個政工老師那裡去了。

這個政工，原是機關幹部，因作風問題，受處分貶到學校。他整天熱中於找別人過錯來整人，打棍子，抓小辮子，抓階級鬥爭，搞運動，一心想搞成革命的典型，自己好青雲直上。當他聽說父親有成名成家的夢想後，馬上就聯想到「只專不紅」（當時被批判的一種思想）；後來又聽說父親家庭出身不好，他就偷偷到校檔案室，翻看父親的檔案。

緊接著，一場針對父親的「拔白旗」運動，就在年級掀起了。霎時狂風暴雨 襲來：白天，父親站在一張椅子上，垂著腦袋，大家輪番對他上綱上線批鬥：「走白專道路」、「妄想成名成家」、「大白旗」、「地主階級的孝子賢孫」、「狗崽子」、「小反革命」。晚上，父親低著頭，拿著掃把簸箕，被勒令去清掃學校廁所，達二十多天之久。而此時，離高考只有一個月了。這場運動最終被學校領導制止了，戴異校長發話說：「還是讓江少華去參加高考吧。」那政工惱羞成怒，不甘罷休，寫了一份「該生出身反動地主家庭，不宜錄取」的評語，塞進父親的檔案裡。

在被嚴重干擾的情況下，父親參加了高考。他仍然考得很好，北京大學、南京大學的招生老師先後要去了他的檔案，打算錄取他，可當他們看到「不宜錄取」的評語時，都遺憾地搖搖頭，把檔案退了回來。就這樣，父親落榜了，一輩子無緣大學，他心中所有的夢想，都被殘酷的現實擊得粉碎。

在離校的前一天夜晚，絕望的父親一個人走到贛江旁，他流淌著眼淚，把自己寫的一部長篇小說和其他一些作品，點火全部焚燒掉，然後轉身默默地離開了。之後，為了養活自己和家中老人，他就去礦山挖礦石，河灘挑沙，幹了相當一段時間。

一天，父親正在江邊埋頭挖沙，突然聽到有人站在浮橋上大聲呼喚他：「江少華！少華！」父親抬頭一望，原來是他過去的一位老師，現正在中學當副校長。看見恩師找他，父親連忙放下擔子，跑了過去。

父親衣服襤褸，滿頭汗水，光著腳，頭髮又長又亂，面色黃瘦，眼神憂鬱，以前白皙的皮膚被陽光曬得黝黑，只是仍戴著一副舊眼鏡，還能看到一點讀書人的影子。

看著自己昔日才華出眾的優秀弟子，被生活折磨成這樣，如此窮困潦倒落魄，那位從民國時期就教書育人的恩師眼圈發紅，憐憫之情油然而生，他嘶啞地對父親說：「學校裡有個輔導老師生病了，再也不能來了。你回來，就給學校做輔導老師吧。」

就這樣，父親回到了母校，開始了他四十七年漫長的教學生涯。從此，他站在三尺講台上，潛心培養人才，一生桃李滿天下。

雖然，父親沒能實現自己年輕時的夢想，但從另一個角度上看，他的學生和孩子們在替他實現夢想，施展抱負。親愛的父親，你應該可以含笑九泉吧！