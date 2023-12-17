父親的先祖，是江西都昌的南宋進士江燁。江燁一生淡泊名利，致力於教育，學生遍及朝野，而最有名氣的學生，恰是他的三個進士兒子江萬里、江萬載、江萬頃，三人皆為南宋後期重要人物：江萬里曾任南宋丞相，江萬載任禮部尚書，江萬頃則是戶部尚書。這江家兄弟不僅僅是政治家，而且還是教育家，曾創立白鷺洲書院，培養出劉辰翁、文天祥、鄧光薦等人物。

十三世紀後期，蒙古大舉入侵南宋，南宋皇朝危在旦夕。在異族入侵，民族存亡的危急時刻，江家三兄弟不顧年老體衰，挺身而出，率領子侄、家人與凶殘的蒙元軍隊在家鄉饒州崖山海戰中殊死搏鬥，先後壯烈犧牲。

父親江少華是江萬里公的二十三代嫡孫。他大概遺傳到了先祖一些好學的基因，性格溫和文靜，喜歡一個人安安靜靜坐著。很小時，祖父就教他識字，不久，就能自己閱讀書籍，且非常喜愛讀書；四歲多一點就上了小學，學習成績便為班裡第一。老師欣喜萬分，告訴祖父母：「你們家出了個讀書種子哩！」

一九四九年，父親讀高小時，劇變發生了。祖父江勳旺因曾任國民革命軍七十軍中校營長及代理團長，與解放軍 打過仗，又不肯變節投降，被新政權殺害。祖父離世沒多久，農村開始了土改，江家畫為「反動地主」，被沒收掉全部財產，掃地出門，趕到了一個四壁漏風、屋頂漏雨的茅草屋裡，一家老少相依為命，過著缺衣少食、受盡歧視 的困苦生活。

土改充滿了血腥和暴力，存在著不少亂打亂殺的現象。當時的一些積極分子，其實不少人就是以前的流氓地痞，膽子大，心狠手辣，什麼殘忍的事都做得出來，叫人聞訊色變，有許多無辜的人被私刑活活折磨死了。

風聲越來越緊。有人跑去小學通知老師，再不能讓父親上學了，老師非常痛惜，卻又無可奈何。還有人發話說，斬草必須除根，江勳旺的大兒子不能留。在這危急的情況下，奶奶娘家的哥哥，我的舅爺爺，答應把父親接過去躲一陣子。

一天清晨，一名親戚偷偷到父親家住的茅草屋裡，要把父親帶走。太婆，一個六十歲的老人，白髮蒼蒼，剛與獨子死別，又要和最疼愛的長孫活活分離，不禁悲從心來，無法抑制地傷心哭泣起來，祖母眼淚也撲簌簌地直往下掉，可孤兒寡母，又能有什麼辦法呢？

就這樣，年少的父親噙著眼淚，跟隨來人，一步一步，離開了居住了十一年的家鄉。

到了七里鎮舅爺家裡，父親自覺地拿起了牛鞭，給舅爺和他的鄰居放牛。每天一大早天色還濛濛亮時，父親總會早早起來，戴上竹箍斗笠，背著號角，拿起牛鞭，嘴裡大聲吆喝，把幾隻水牛趕出，驅引到一個大山坡上吃草。

有不少小伙伴，都聚在那裡放牛。父親讀過書，會講很多故事，這些小伙伴們都愛圍坐在父親身邊，聽他講西遊、水滸和三國，大家都喜歡和同情這個溫和的小秀才。

村子裡有所小學，那裡不時傳來孩子們清脆的讀書聲，父親總是痴痴地往學校的方向張望著，他是多麼渴望能再回到學校裡去讀書啊。父親來七里鎮的時候，別的東西都沒帶，就帶來了幾本書，一有空他就讀讀這些帶來的書籍。只要一捧起書，他就忘卻了世間的痛苦和煩惱，直到牛「哞哞」的叫喚起來，他才驚醒過來，趕緊拿起牛鞭去趕牛。父親在七里鎮裡放牛有兩年多了。有一天，他聽人傳說，贛州一中正在招考初中生，他給舅爺說了一聲，就步行去城裡參加招生考試，在全體考生裡考了個第三名。

那時，暴風驟雨般的土改已告結束，舅爺爺和奶奶商量後，決定讓父親去讀書。就這樣，失學了兩年多後，父親又回到了學校，開始讀初中。

一九五三年的一個秋日裡，父親穿著一身綴滿補丁的粗布衣服，腳下踏著一雙舊布鞋，挑著用繩子緊捆的被褥行李，來到了一中門前。

贛州一中（原稱省贛中）是一所光緒年間戊戌變法時期創建的老學府，坐落在有千年歷史的光孝寺旁，慈雲塔下，在贛南赫赫有名，堪稱當年贛州第一學府。父親迅速地適應了新的生活。學習對他來說，是那麼的得心應手不費勁。

父親天資聰穎，又肯吃苦鑽研，很快就在班上嶄露頭角，穩居第一了。父親酷愛文學，在學校圖書館 裡閱讀了很多小說以及詩詞歌賦；他擅長舞文弄墨，還曾用「水工」的筆名在報刊上發表過一些詩歌散文。