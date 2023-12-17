上個世紀末，剛剛完成電腦學程，正雄心萬丈地做著我的求職大夢，那時候找工作，還是從本地報紙的招聘廣告開始的。當時我所學有限，是個還沒有工作經驗的菜鳥，只能靠著每周「海投」、「盲投」幾份履歷表來試試運氣，期待好運從天而降。

經過漫長的等待，終於迎來面試的機會。那時網路世界才剛剛起步，資訊收集不若今日方便，胡亂準備一通，想著「伸頭是一刀，縮頭也是一刀」，只有鼓足勇氣，慷慨面對。

面試當天，依約前往指定地點，會議室內一字排開，坐了四、五位先生和一位女士；記不清楚細節，應該是有言過其實地為自己吹噓了一番。總之，我講得口沫橫飛，有如神助，大家似乎都很滿意，當下就給予我口頭承諾。回家之後，我都不敢相信自己的好運氣，就這樣，幸運地，我在美國找到第一份工作。

開始工作後，才知道面試當天唯一的女士南希，就是我的直屬老闆。南希小姐妝容精緻，衣著優雅，顛覆了我對IT經理人的的刻板印象。她每天十點多才到辦公室，因為需要與加州 同仁同步開會；當然，晚來也必須是晚走的，所以我每日與她一起同在辦公室的時間並不多。

後來我知道她與丈夫住在海邊，擁有私人飛機，天氣好的時候，丈夫會開飛機帶著她遨遊天際。他們還有一條黃金獵犬，傍晚時分攜狗漫步於海濱，品嘗切薩皮克灣的軟殼蟹。南希的生活完全符合我對富裕美好生活的想像。

南希身為主管，卻平易近人且為人慷慨，非常關照同僚下屬。有一天，她走進辦公室帶來一盒肉桂捲，原來她知道我當時正好通過綠卡 申請，為了讓我認識美國文化，特地買來一盒肉桂捲為我慶祝，還說沒吃過肉桂捲，就不算了解美國文化。

後來我因為搬家，必須放棄這份工作。事實上，在這短短的一年多的時間裡，我參加過多次訓練課程，還談不上有什麼工作表現，就要離職，心裡非常過意不去。 當我告知南希我的決定時，她非常理解，知道這是遲早的事。

南希送我的這份禮物，雖不貴重，卻適時適性，不但表達主管對員工的關心，也鼓舞了我作為一名員工的工作士氣。南希對下屬的關心恰如其分，在她的管理之下，塑造出真誠友善的辦公室氛圍，叫人感到溫暖而親切，也為我在美國第一個職場，留下美好的回憶。

多少年過去了，至今依然記得她的美意。一直到現在，每當我仰視蔚藍天空，小飛機劃破天際的時刻，走在熙來攘往的人群裡，偶然回眸看見的窈窕身影，或是走過肉桂捲飄香的舖子，都會想起那一段溫馨的辦公室往事。