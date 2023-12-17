進入十一月，休城突然冷起來，寒風吹襲，樹葉飄零，老年公寓的大院內、人行道上落滿了樹葉、樹果。傍晚，我與友人小陸散步，低頭察看發現，那樹果大多是櫟樹籽（見圖），於是，我張開手中的塑料袋興奮地撿拾起來。因為我從小生活在皖南山村，熟悉櫟樹籽，小陸是城市長大，看我的行動倒有些見怪了。我抬頭指著那幾棵高大的櫟樹，邊走邊向她解釋起來，頓時，也讓我回憶起幾十年前的童年趣事。

這種鬱鬱蔥蔥高大的櫟樹，果子叫櫟子、櫟實。櫟樹是原始亞熱帶和溫帶森林的主要物種，它品種多、適應性強，如今世界各地都有生長，我家鄉就有。在我家屋後有座小山，山上有許多高大的櫟樹。秋末冬初，尤其是風雨過後，櫟樹籽就紛紛落下。上世紀五○年代，我孩童時，常常背著布袋，邀上三、兩小伴去撿拾。

記得那山上的櫟籽有三個品種：長圓型的，與我此時撿的一樣，鄉親稱它「柴籽」；圓球形的，如小孩玩的彈子，稱「螺螺」；還有一種像小圓珠似的，叫「苦珠」。

圓球形的「螺螺」，像玩具「彈子」，剝開往嘴裡一舔，很澀嘴，孩子們是撿來在地上滾著玩的。那時物資匱乏，家家苦兮兮，玻璃彈子、水泥彈子等玩具，誰家孩子都沒有，正好有這玩意作代用品；小圓圓的「苦珠」不澀，放入火熥烤，澱粉綿綿的，還有點甜味，貪吃的小伴常撿來當零食。

至於那長圓型的「柴籽」撿回家，我的家人就當寶貝了；奶奶要我天天去撿，說是可以做成「柴籽豆腐」，還給我一根大竹竿去打，讓「柴籽」滾滾落下。再是，周日不上學，又叫我跟鄰居大媽去遠山「打柴籽」。遠山的柴籽，與屋後小山上的大櫟樹籽不同，是長在灌木上的，灌木樹枝不高，不粗，很方便採摘。

就這樣，聚少成多，不多天，我打的「柴籽」也曬了一大竹籩了。曬了幾天，柴籽裂開，用簸箕簸掉外殼，倒入石臼舂去果皮。將果仁浸泡三、四天，放進石磨磨成漿，裝進一個大布袋，在大木桶裡灌進幾盆水，在水中用力搓揉布袋，隨即，布袋中柴籽濃濃的漿液不斷滲出。最後布袋裡僅剩渣渣了，將柴籽渣渣倒出留作豬飼料或蔬菜肥料。大木桶的漿液經過一天沉澱，倒掉水，將白白的澱粉鏟出、曬乾、收藏，食用時再拿出。

下一步，就是做「柴籽豆腐」了：將乾藏的「柴籽粉」舀出一碗，在鍋內放入比粉多六倍的水，倒進粉，開大火，用木製鍋鏟不停攪拌，直至鍋內柴籽糊大滾，變得黏稠了。熄火，倒入乾淨的盆內，冷卻後，就是「柴籽豆腐」了。

「柴籽豆腐」做成食品，我家那時常是切成條，起油鍋，蔥薑蒜爆香，將豆腐條放入鍋，快速加醬油、雞精等佐料，並加入切碎的大蒜葉，翻炒幾下即起鍋，一道香味濃郁又滑嫩Q彈的「柴籽豆腐」就成了！記得小時候無論是吃苞蘆糊，還是稀飯，如有「柴籽豆腐」當菜，我會吃得滿口生香，津津有味，而且回味無窮。

「柴籽豆腐」可切成細條，也可切成丁，和碎肉或肉片做成湯，還可和蔬菜煮成麵，或加糖醋涼拌，做成甜食，都是十分美味的。另外，柴籽粉和肉丁、筍絲、蔥薑末，加佐料煮成糊，冷卻後，還可做成柴籽餅。

總之，這種柴籽，即櫟樹籽，別小看了，古代就被百姓當成救命的糧食，公元前六百年就有了。許多史文有記載，其中一例，大家熟知，安史之亂時杜甫逃難到甘肅 ，一家老小在山中撿拾橡籽為生，杜甫在詩中寫道：「歲拾橡栗隨狙公，天寒日暮山谷裡」。

實踐證明：橡籽的澱粉有廣泛用途，糧食歉收時能當飯吃，豐收年就當飼料；另外，在釀酒、醫藥、紡織、食品、石油 等工業都有開發價值。柴籽還有免疫、保健、美容等營養作用。

「以前真不知道，這小小樹籽還有大作用！」小陸聽了我的話恍然大悟，於是也低下頭幫我撿拾起來。我告訴她，這是大自然賜給我們的禮物，一定要珍惜，盼望今後能被人大力開發、利用。我還告訴她，我打算用家中的豆漿機做一次「柴籽豆腐」，會邀她來嘗嘗我幾十年前愛吃的美食。